Ricetta tipica Calabria, Vermicelli di riso con verdure e ‘nduja: ingredienti e preparazione

I vermicelli di riso con verdure e ‘nduja sono un piatto gustoso e ricco di sapori che può essere preparato seguendo pochi passaggi. Per iniziare, sarà necessario pelare la cipolla e tagliarla a julienne, mentre la carota dovrà essere sbucciata e grattugiata con una grattugia a maglie larghe. Successivamente, sarà il turno della zucchina, che dovrà essere grattugiata nello stesso modo della carota e tenuta da parte. Il pollo andrà tagliato prima a striscioline e poi a cubetti, per garantire una distribuzione uniforme dei pezzi nella preparazione.

Una volta completate le operazioni di taglio e grattugiatura, si potrà passare alla cottura degli ingredienti. In una padella con un filo d’olio, si dovrà far stufare la cipolla e successivamente aggiungere il macinato di maiale, mescolando per farlo rosolare. Aggiungendo poi il pollo e facendolo rosolare a fiamma alta, si creerà una base di gusti che andrà arricchita con l’aceto di riso, la ‘nduja e un mestolino d’acqua calda, che aiuterà a sciogliere bene la ‘nduja e a creare una salsa saporita.

Continuando con la preparazione, si dovrà aggiungere la salsa sriracha, il concentrato di pomodoro, il coriandolo in polvere, lo zenzero in polvere, la scorza grattugiata di un lime e il succo dello stesso lime, mescolando bene tutti gli ingredienti per amalgamarli. Nel frattempo, in una pentola con acqua non salata, si dovranno immergere i vermicelli e cuocerli per pochi minuti finché non diventano trasparenti, aggiungendo poi le zucchine e le carote grattugiate alla padella con il condimento.

Una volta cotti i vermicelli, si dovranno scolare e trasferire nella padella con le verdure e la carne, aggiungendo la salsa di soia e mescolando bene il tutto. A fiamma spenta, si potrà aggiungere un uovo precedentemente sbattuto per amalgamare gli ingredienti senza creare l’effetto frittata. Per completare il piatto, si potrà impiattare e aggiungere della salsa teriyaki e dei semi di sesamo in superficie, per arricchire ulteriormente i sapori e la presentazione del piatto.

In conclusione, i vermicelli di riso con verdure e ‘nduja sono un piatto versatile e gustoso, che unisce sapori orientali e italiani in una combinazione unica e appagante. La preparazione di questo piatto richiede pochi passaggi e ingredienti facilmente reperibili, ma il risultato finale sarà sicuramente apprezzato da chiunque ami i piatti ricchi di sapori e profumi. Prova a preparare questo piatto e lasciati conquistare dalla bontà e dall’originalità di questa ricetta!

