Ricetta tipica Emilia Romagna, Cappelletti in brodo: ingredienti e preparazione

Per preparare i cappelletti in brodo, è necessario iniziare mettendo tutti gli ingredienti in una pentola grande piena d’acqua fredda e lasciare cuocere per almeno due ore, aggiungendo il sale a metà cottura. Nel frattempo, si può dedicare alla preparazione della pasta, formando una fontana con la farina e rompendo le uova al centro. Lavorando energicamente si otterrà una palla di pasta da lasciare riposare in frigo avvolta nella pellicola mentre si prepara il ripieno.

Il ripieno dei cappelletti viene realizzato soffriggendo la lonza di maiale nel burro insieme a una foglia di alloro. Una volta raffreddata, la carne viene tagliata a pezzetti e frullata insieme al prosciutto e alla mortadella. Successivamente si aggiungono l’uovo, il formaggio, la noce moscata e il pepe, frullando il tutto nuovamente e aggiustando di sale se necessario.

Dopo aver lasciato riposare l’impasto in frigo, si passa alla realizzazione della pasta, che può essere fatta con l’aiuto della macchina per fare la pasta o stendendola con il matterello fino a ottenere delle sfoglie non troppo sottili. A questo punto si ritaglia la pasta in quadratini di 4 o 5 cm per lato e si posiziona una pallina d’impasto al centro di ogni quadratino per formare i cappelletti.

Una volta pronti i cappelletti, si filtra il brodo con un colino, si porta a bollore e si tuffa la pasta fresca, cuocendola per circa 7/8 minuti. Una volta pronti, i cappelletti vengono trasferiti nel piatto da portata e serviti caldi.

In conclusione, i cappelletti in brodo sono un piatto tradizionale e gustoso, perfetto da preparare per un pranzo in famiglia o per un’occasione speciale. La preparazione richiede un po’ di tempo e dedizione, ma il risultato finale è sicuramente appagante. Gli ingredienti semplici e genuini, uniti alla pasta fatta in casa e al ricco ripieno di carne, rendono questo piatto un classico intramontabile della cucina italiana. Perfetti da gustare in una giornata fredda o come comfort food in qualsiasi momento, i cappelletti in brodo sono un piatto che conquista il palato di chiunque li assaggi.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

