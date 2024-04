Ricetta tipica Lazio, Maritozzi con la panna: ingredienti e preparazione

Per preparare i deliziosi maritozzi con la panna, il primo passo è creare il lievitino. Per fare ciò, è necessario sciogliere il lievito di birra nell’acqua insieme allo zucchero e alla farina. Dopo aver mescolato bene gli ingredienti, è importante lasciare il composto a lievitare per circa un’ora. Nel frattempo, in una terrina, è possibile preparare la parte liquida dell’impasto, unendo uova, zucchero, latte, olio e farina.

Una volta che il lievitino ha lievitato a dovere, è ora di unire la parte liquida preparata in precedenza con il lievitino e la scorza di arancia. È importante lavorare bene l’impasto fino a quando non raggiunge una consistenza morbida ed elastica. A questo punto, l’impasto va lasciato lievitare per almeno 4 ore in un luogo tiepido, in modo che possa crescere e svilupparsi al meglio.

Dopo il tempo di lievitazione, è il momento di formare dei panini un po’ allungati e disporli su una teglia rivestita di carta forno. Questi panini andranno lasciati lievitare nuovamente per circa 40-50 minuti, in modo da acquisire la giusta consistenza e leggerezza. Una volta che i maritozzi sono lievitati a dovere, è possibile spennellarli con un mix di tuorlo e latte, che donerà loro una doratura perfetta.

Infine, i maritozzi vanno infornati a 180° per circa 15-20 minuti, fino a quando non risultano ben cotti e dorati. Una volta che i maritozzi sono freddi, è possibile farcirli con della deliziosa panna montata, che renderà il dolce ancora più goloso e irresistibile. Adesso i vostri maritozzi con la panna sono pronti per essere gustati e apprezzati da grandi e piccini. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

