Ricetta tipica Sicilia, Anelletti al forno: ingredienti e preparazione

Per preparare gli anelletti al forno, iniziate sbucciando e tritando finemente la cipolla rossa. Successivamente, mettete una pentola sul fuoco e fate appassire la cipolla in un po’ di olio per circa 2-3 minuti a fuoco basso. Aggiungete poi le carni di manzo e maiale, mescolandole con cura e lasciandole rosolare per una decina di minuti.

Una volta che le carni sono ben rosolate, sfumate con del vino rosso e aggiungete il concentrato di pomodoro, abbassando la fiamma. Mescolate bene e poi versate l’acqua, continuando la cottura per circa 30 minuti a fiamma bassa e mescolando di tanto in tanto. Aggiungete i piselli e cuocete per altri 20 minuti, aggiustando di sale e pepe secondo il vostro gusto.

Nel frattempo, portate a ebollizione una pentola d’acqua salata per cuocere gli anelletti. Ungere una teglia con un po’ d’olio e pangrattato, distribuendoli uniformemente sulla superficie. Grattugiate il caciocavallo e tagliate il primo sale a cubetti, tenendoli da parte.

Cuocete gli anelletti in acqua bollente e scolateli 2-3 minuti prima del tempo indicato sulla confezione. Aggiungeteli al sugo preparato, assicurandovi che sia ben condito. Mescolate bene e aggiungete il caciocavallo grattugiato e il primo sale a cubetti, insieme a un po’ di pepe nero.

Riempite la teglia con gli anelletti e livellate la superficie. Spolverizzate con il caciocavallo rimasto e il pangrattato, quindi infornate a 180° per circa 40 minuti in modalità statica. Lasciate riposare per 5 minuti prima di servire, in modo che gli anelletti mantengano la forma al momento di sformarli.

In conclusione, gli anelletti al forno sono un piatto gustoso e ricco, perfetto da servire in occasioni speciali o come comfort food per tutta la famiglia. La preparazione richiede un po’ di tempo e attenzione, ma il risultato finale ripagherà tutti gli sforzi. Provate a realizzare questa ricetta e deliziate i vostri commensali con un piatto tradizionale e appagante. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria