Ricetta tipica Toscana, Torta coi bischeri: ingredienti e preparazione

La torta coi bischeri è un dolce tradizionale e gustoso che richiede una preparazione accurata e paziente. Il primo passo per realizzare questo delizioso dolce è la preparazione della frolla. In una ciotola, bisogna lavorare le uova con lo zucchero, unire il burro ammorbidito, la scorza di limone e amalgamare bene tutti gli ingredienti. Successivamente, bisogna aggiungere la farina e il lievito poco alla volta e continuare a mescolare fino a ottenere un impasto omogeneo. Una volta pronto, bisogna avvolgere l’impasto nella pellicola trasparente e farlo riposare in frigo per almeno un’ora.

Per realizzare il ripieno della torta, bisogna cuocere il riso in abbondante acqua non salata con un pizzico di noce moscata grattugiata. Una volta cotto, bisogna scolare il riso e unirlo al cioccolato fondente tritato, al cacao, allo zucchero e ai semi della bacca di vaniglia mentre è ancora caldo. Successivamente, bisogna far freddare il composto in una ciotola e montare le uova a parte per poi unirle al composto freddo mescolando bene. Aggiungere i pinoli, l’uvetta, i canditi e il liquore e far riposare il composto in frigorifero per circa 15 minuti.

Una volta che il ripieno è pronto, bisogna tirare fuori dal frigo la frolla e stenderla con un mattarello fino ad ottenere uno spessore di mezzo centimetro. Ricoprire con la frolla uno stampo rotondo precedentemente imburrato e infarinato, lasciando almeno 4 cm di frolla sui bordi. Versare il ripieno sulla base della frolla e decorare i bordi con i “becchi” o “bischeri” tagliando l’impasto in diagonale e avvolgendolo su se stesso, modellandolo con le dita. Aggiungere qualche pinolo sulla superficie e realizzare delle strisce con la frolla avanzata per decorare la torta.

Infine, bisogna cuocere la torta in forno preriscaldato a 180° per circa 50 minuti. Una volta cotta, bisogna sformarla e lasciarla raffreddare prima di servirla. La torta coi bischeri è un dolce che richiede tempo e dedizione nella preparazione, ma il risultato finale sicuramente ripagherà di tutti gli sforzi. La combinazione di ingredienti come il riso, il cioccolato, i pinoli e i canditi conferisce a questo dolce un sapore unico e irresistibile che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi. La consistenza morbida della frolla unita al ripieno cremoso e ricco renderà questa torta un vero e proprio capolavoro della pasticceria tradizionale. Infine, la decorazione con i “becchi” o “bischeri” conferisce un tocco di originalità e creatività che renderà la torta coi bischeri non solo un piacere per il palato, ma anche per gli occhi.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria