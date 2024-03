Ricetta tipica Umbria, Crescia al formaggio: ingredienti e preparazione

La ricetta prevede la preparazione di una crescia, un tipico pane italiano arricchito con formaggi e pepe. Innanzitutto, si inizia preparando il lievitino: si scioglie il lievito nel latte tiepido e si mescola con la farina in una ciotola. Dopo aver amalgamato bene il composto, si copre con della pellicola e si lascia lievitare per circa 2 ore, fino a quando raddoppierà di volume.

Durante la lievitazione del lievitino, si prepara il resto dell’impasto. Si uniscono formaggi grattugiati come Parmigiano Reggiano DOP e Pecorino Romano alla farina, insieme a pepe macinato. Successivamente si aggiungono le uova sbattute e lo strutto ammorbidito a temperatura ambiente. Si crea una fontana con il mix di farina e formaggi sulla spianatoia e si aggiunge al centro il lievitino, distribuendo lo strutto intorno e versando le uova al centro. Si inizia ad impastare il tutto, aggiungendo il sale verso la fine e lavorando l’impasto per una decina di minuti.

Una volta che l’impasto è ben amalgamato, si procede a dare delle pieghe al panetto, formando un quadrato e sigillando la chiusura. Si trasferisce l’impasto in uno stampo precedentemente unto con olio e infarinato, si copre con della pellicola e si lascia lievitare per altre 2 ore, fino a raggiungere quasi il bordo dello stampo.

Dopo la lievitazione, si cuoce la crescia in forno statico preriscaldato a 160° per 40 minuti, quindi si alza la temperatura a 170° e si cuoce per altri 10 minuti. Si verifica la cottura con la prova dello stecchino e si sforna la crescia, lasciandola intiepidire prima di sformarla e farla raffreddare su un piatto da portata. È importante attendere che la crescia sia ben fredda prima di tagliarla e servirla.

Questa ricetta garantisce una crescia fragrante e saporita, perfetta da gustare da sola o accompagnata da salumi e formaggi. La preparazione richiede un po’ di tempo e pazienza, ma il risultato finale ripagherà di sicuro gli sforzi. La lievitazione lenta e la cottura accurata sono fondamentali per ottenere una crescia perfetta, dorata all’esterno e morbida all’interno.

In conclusione, la crescia è un pane tradizionale della cucina italiana che si presta a molteplici varianti e personalizzazioni. Con ingredienti semplici ma di qualità, è possibile realizzare un prodotto genuino e gustoso, perfetto per arricchire la tavola in ogni occasione. Seguendo passo dopo passo la ricetta e prestando attenzione ai dettagli, sarà possibile ottenere una crescia da leccarsi i baffi, da condividere con amici e familiari e da gustare in ogni momento della giornata. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

