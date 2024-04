Ricetta tipica Valle d’Aosta, costolette alla valdostana: ingredienti e preparazione

La ricetta della costoletta alla valdostana inizia tagliando a fette sottili il prosciutto e la fontina. Successivamente si pulisce l’osso dalla carne e si apre a libro con un coltello affilato. La carne viene battuta leggermente con un batticarne inumidito per ottenere uno spessore di circa 0,5 cm e viene farcita con fette di fontina e prosciutto. Dopo la farcitura, si passa alla panatura: le costolette vengono immerse nelle uova sbattute e nel pangrattato, assicurandosi di panare uniformemente entrambi i lati.

Una volta panate, le costolette vengono cotte in una padella antiaderente con burro chiarificato, facendole dorare bene da entrambi i lati per circa 18 minuti. Dopo la cottura, vengono lasciate riposare per circa 5 minuti in modo che i succhi si ridistribuiscano. Infine, le costolette vengono condite con fiocchi di sale e servite, magari accompagnate da patatine fritte, verdure al forno o verdure saltate.

In sintesi, la preparazione delle costolette alla valdostana prevede il taglio e la farcitura delle costolette con prosciutto e fontina, seguita dalla panatura e dalla cottura in padella con burro chiarificato. Una volta cotte, le costolette vengono condite con sale e servite dopo un breve riposo.

Questa ricetta è perfetta per chi ama i piatti rustici e saporiti, ideale da servire come secondo piatto in occasioni speciali o per una cena confortevole in famiglia. La combinazione di carne tenera, formaggio fondente e croccantezza della panatura rende le costolette alla valdostana un piatto irresistibile per tutti i palati. Provate a prepararle seguendo i passaggi dettagliati e gustatevi il risultato finale con la soddisfazione di aver portato in tavola un piatto tradizionale e delizioso. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria