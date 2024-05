Ricetta tipica Valle d’Aosta, Penne alla valdostana: ingredienti e preparazione

Le penne alla valdostana sono un piatto gustoso e semplice da preparare. Per iniziare, è necessario mettere l’acqua sul fuoco per cuocere la pasta. Una volta che l’acqua inizia a bollire, è il momento di versare le penne e cuocerle per circa 10 minuti. Nel frattempo, è possibile preparare gli ingredienti principali: la fontina valdostana e il prosciutto cotto. Tagliare la fontina a cubetti e il prosciutto a striscioline, quindi far rosolare leggermente quest’ultimo in una padella con del burro a fuoco basso.

Una volta che la pasta è pronta, scolarla tenendo da parte un po’ di acqua di cottura e versarla nella padella con il prosciutto cotto. Fare saltare bene la pasta aggiungendo la panna, un po’ di acqua di cottura, formaggio grattugiato, sale e pepe. Mescolare bene fino a ottenere un sugo cremoso e omogeneo. Aggiungere i cubetti di fontina, spolverare ancora un po’ di formaggio grattugiato e una spolverata di pepe per dare un tocco finale al piatto. Servire le penne alla valdostana ben calde per apprezzarne al meglio il sapore.

Questo piatto è ideale per una cena veloce e saporita, che conquisterà sicuramente il palato di tutti i commensali. La cremosità della fontina si sposa perfettamente con il sapore deciso del prosciutto cotto, creando un mix di sapori che renderanno questa pasta irresistibile. La preparazione non richiede particolari abilità culinarie, ma è importante seguire attentamente tutti i passaggi per garantire un risultato perfetto.

Le penne alla valdostana sono un piatto che si presta a essere personalizzato. È possibile aggiungere ingredienti aggiuntivi come funghi, piselli o speck per arricchire ulteriormente il piatto. Inoltre, è possibile variare la quantità di formaggio e panna in base ai propri gusti, rendendo il piatto più leggero o più cremoso a seconda delle preferenze.

Questo piatto è perfetto da servire in occasioni speciali o per una cena tra amici, accompagnato magari da un buon bicchiere di vino rosso. Le penne alla valdostana sono un classico della cucina italiana che non deluderà mai le aspettative, grazie alla loro bontà e semplicità di preparazione. Se siete alla ricerca di un piatto gustoso e veloce da preparare, le penne alla valdostana sono la scelta perfetta. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

