Ricetta tipica Valle d’Aosta, Tegole dolci: ingredienti e preparazione

Le tegole dolci sono un dolce croccante e delizioso che si prepara tostando mandorle e nocciole in forno per poi ridurle in briciole e mescolarle con burro, vaniglia e zucchero. Successivamente si montano gli albumi a neve e si uniscono al composto, formando un impasto omogeneo che verrà poi distribuito a cucchiaiate su una leccarda rivestita di carta forno. Con il dorso di un cucchiaio si appiattiscono le gocce di impasto per formare dei cerchi sottili che verranno infornati a 180° per 8 minuti. Una volta leggermente croccanti e dorati, le tegole dolci vengono adagiate su un mattarello per assumere la classica forma incurvata e croccante.

Questo dolce croccante e irresistibile è perfetto per essere gustato in qualsiasi momento della giornata, magari accompagnato da un buon bicchiere di vino bianco secco. La preparazione delle tegole dolci inizia con la tostatura delle mandorle e delle nocciole in forno, seguita dalla loro triturazione insieme a metà dello zucchero. Una volta ottenute delle briciole, si mescolano con il burro fuso, i semini di vaniglia e la farina setacciata, formando un composto omogeneo e compatto.

Successivamente si montano gli albumi a neve con lo zucchero rimanente e si incorporano delicatamente al composto di mandorle e nocciole, mescolando con cura fino ad ottenere un impasto omogeneo. Con l’aiuto di un cucchiaio si formano dei cerchi sottili su una leccarda rivestita di carta forno e si infornano a 180° per 8 minuti, fino a quando risultano leggermente dorati e croccanti.

Una volta pronte, le tegole dolci vengono adagiate su un mattarello per asciugare e assumere la forma ricurva caratteristica. Pronte per essere gustate, le tegole dolci sono perfette per accompagnare un momento di relax o da condividere con amici e familiari. Il loro sapore croccante e la consistenza delicata le rendono un dolce irresistibile e apprezzato da tutti.

In conclusione, le tegole dolci sono un dolce tradizionale e gustoso che conquista il palato di chiunque le assaggi. La loro preparazione richiede pochi ingredienti ma tanta cura e attenzione, per garantire il successo di questo dolce croccante e delizioso. Perfette da gustare in qualsiasi momento della giornata, le tegole dolci sono un’ottima opzione per chi desidera un dolce genuino e fatto in casa, da condividere con le persone care o da regalarsi un momento di dolcezza e piacere.

