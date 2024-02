Ricette del Convento: torta margherita

Don Salvatore, cuoco e monaco del monastero di San Martino delle Scale a Monreale, in Sicilia, è diventato una figura famosa grazie al suo talento culinario trasmesso in televisione. Le sue ricette vengono infatti trasmesse nel programma “Ricette del Convento”, in onda su Food Network, canale 33 del digitale terrestre. Oggi, Don Salvatore ci spiega come preparare un dolce di antica tradizione: la torta margherita.

La torta margherita è un classico dolce italiano, conosciuto per la sua semplicità e delicatezza. Prepararla richiede pochi ingredienti, ma è fondamentale seguire alla lettera la ricetta per ottenere un risultato perfetto.

Gli ingredienti necessari per la torta margherita sono: 200 grammi di farina, 200 grammi di zucchero, 4 uova, 100 grammi di burro fuso, una bustina di lievito per dolci e la scorza grattugiata di un limone. Inoltre, sarà necessario del burro e della farina per imburrare e infarinare la teglia.

Per iniziare la preparazione, Don Salvatore consiglia di accendere il forno a 180 gradi e di imburrare e infarinare una teglia rotonda. In una ciotola, è necessario sbattere le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. A questo punto, è possibile aggiungere il burro fuso e continuare a mescolare.

Successivamente, Don Salvatore suggerisce di setacciare la farina insieme al lievito e di aggiungerla poco alla volta al composto di uova, zucchero e burro. È importante mescolare delicatamente, evitando di creare grumi. Infine, Don Salvatore consiglia di aggiungere la scorza di limone grattugiata per dare un tocco di freschezza al dolce.

Una volta che tutti gli ingredienti sono ben amalgamati, è possibile versare il composto nella teglia precedentemente preparata. La torta margherita dovrà cuocere in forno per circa 30-40 minuti, o fino a quando la superficie sarà dorata e un inserimento di uno stecchino al centro della torta ne uscirà pulito.

Quando la torta è pronta, è necessario lasciarla raffreddare completamente prima di sformarla dalla teglia. È possibile servirla così com’è, oppure spolverizzarla con dello zucchero a velo per una presentazione più elegante.

La torta margherita è un dolce versatile, perfetto per essere gustato da solo o accompagnato da una tazza di tè o caffè. La sua consistenza soffice e il suo sapore delicato la rendono adatta ad ogni occasione, dalle colazioni alle merende fino ai dessert delle cene più raffinate.

Don Salvatore, con la sua esperienza e la sua passione per la cucina, ha portato alla luce una ricetta tradizionale che affonda le radici nella storia del monastero di San Martino delle Scale. Grazie alla sua partecipazione al programma televisivo “Ricette del Convento”, ha avuto la possibilità di condividere con il pubblico casa una delle sue creazioni più amate.

La torta margherita, con la sua semplicità e delicatezza, rappresenta un vero e proprio omaggio alle tradizioni culinarie italiane. Don Salvatore, con la sua maestria, ha reso questa ricetta accessibile a tutti, permettendo a chiunque di gustare un dolce unico e genuino.

In conclusione, la torta margherita è un dolce della tradizione italiana che viene presentato al pubblico grazie a Don Salvatore, cuoco e monaco del monastero di San Martino delle Scale. La sua ricetta, trasmessa nel programma “Ricette del Convento” su Food Network, permette a tutti di preparare questo dolce semplice e delizioso. Seguendo attentamente le istruzioni di Don Salvatore, è possibile ottenere una torta margherita perfetta, da gustare in ogni occasione.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

