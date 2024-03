Ricette tipiche pugliesi, Ciceri e tria: ingredienti e preparazione

Per preparare ciceri e tria, iniziamo con la pasta. Mettiamo la semola in una ciotola e aggiungiamo un po’ d’acqua, mescolando con le dita o una forchetta fino a ottenere delle grosse briciole. Aggiungiamo l’olio e continuiamo a lavorare l’impasto, aggiungendo gradualmente l’acqua rimanente. Dopo aver lavorato l’impasto per qualche minuto, lo trasferiamo sulla spianatoia e continuiamo a lavorarlo fino a ottenere una consistenza liscia. Lasciamo riposare l’impasto per 10 minuti.

Nel frattempo frulliamo un terzo dei ceci lessi mentre sono ancora caldi. In una casseruola, facciamo scaldare dell’olio e aggiungiamo la cipolla tritata. Quando la cipolla diventa trasparente, aggiungiamo i ceci lessi e la purea, lasciando insaporire per una decina di minuti. Aggiustiamo di sale, pepe e ammorbidiamo con un po’ di acqua di cottura.

Prendiamo l’impasto della pasta e stendiamolo con il matterello fino a ottenere una sfoglia sottile di circa 1 mm di spessore. Tagliamo la pasta in pezzi di circa 8 cm di lunghezza per 1,5 cm di larghezza. In una padella con olio ben caldo, friggiamo una parte delle fettucce di pasta appena preparate fino a doratura. Scoliamo le fettucce fritte su carta assorbente.

Portiamo l’acqua a bollore e cuociamo il resto della pasta per un paio di minuti. Scoliamo la pasta e versiamola nella casseruola con i ceci, aggiungendo un filo d’olio e pepe. Dividiamo la pasta con i ceci nei piatti e completiamo con la pasta fritta. Serviamo caldo.

In conclusione, per preparare ciceri e tria, è fondamentale seguire attentamente ogni passaggio per ottenere un piatto gustoso e tradizionale. La pasta fresca fritta si sposa perfettamente con i ceci cremosi, creando un piatto ricco di sapori e profumi. Servito ben caldo, ciceri e tria è un piatto che sa di casa e di tradizione, perfetto da gustare in compagnia di famiglia e amici. Provate a prepararlo seguendo la nostra ricetta dettagliata e lasciatevi conquistare da questa prelibatezza della cucina pugliese. Buon appetito!

