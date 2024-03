Ricette tipiche pugliesi, Cozze arraganate: ingredienti e preparazione

Le cozze arraganate sono un piatto delizioso e semplice da preparare. Per iniziare, è importante pulire accuratamente le cozze e aprirle, eliminando la parte del guscio senza il mollusco e sistemando l’altra parte in una teglia. Una volta fatto questo, si può passare alla preparazione della panatura. Bisogna sbriciolare la mollica di pane in una ciotola e tritare finemente il prezzemolo. Successivamente, unire il prezzemolo alla mollica e aggiungere lo spicchio di aglio tritato, l’origano, la passata di pomodoro, regolare di sale e pepe e mescolare bene il tutto.

Una volta ottenuto il composto, distribuirlo sulle cozze nella teglia e irrorare con un filo d’olio. A questo punto, le cozze arraganate sono pronte per essere cotte in forno già caldo a 200°C per circa 10-15 minuti, bagnando a metà cottura con del vino. È importante controllare la cottura e assicurarsi che la panatura sia leggermente gratinata prima di sfornare le cozze e servirle subito. Questo piatto è perfetto da gustare caldo, magari accompagnato da una fetta di pane croccante per fare la scarpetta nella saporita salsa di pomodoro e prezzemolo.

Le cozze arraganate sono un piatto tipico della tradizione culinaria siciliana, che unisce sapori intensi e genuini. La preparazione di questo piatto richiede pochi ingredienti ma tanta passione e cura nella pulizia e nella cottura delle cozze. La combinazione della mollica di pane croccante, del prezzemolo fresco e dell’aglio profumato crea un mix di sapori che si sposa alla perfezione con il sapore delicato delle cozze.

La cottura in forno permette alle cozze di cuocersi lentamente, mantenendo intatti i sapori e i profumi degli ingredienti. Il vino aggiunto a metà cottura conferisce un tocco di sapore in più alle cozze, creando una salsa leggermente alcolica che si amalgama perfettamente con il resto degli ingredienti. Il risultato finale sono delle cozze arraganate dal sapore intenso e avvolgente, perfette da gustare in qualsiasi momento dell’anno.

Questo piatto è ideale da servire come antipasto o come secondo piatto, magari accompagnato da una fresca insalata mista o da delle patate al forno. Le cozze arraganate sono un piatto che conquista tutti, grandi e piccoli, grazie alla loro bontà e semplicità. Provate a prepararle a casa e lasciatevi sorprendere dalla bontà di questo piatto della tradizione siciliana.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

