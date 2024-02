Il procedimento inizia con la preparazione della biga, un impasto pre-fermentato essenziale per la pizza. Si mescola la farina con il lievito fresco sbriciolato e si aggiunge l’acqua poco alla volta fino a ottenere un composto grossolano. Questo impasto viene lasciato riposare coperto per 18 ore a una temperatura di circa 18-20° per sviluppare i suoi aromi e la sua consistenza.

Successivamente si passa alla preparazione dell’impasto vero e proprio. Si unisce la biga con la farina tipo 2, parte dell’acqua fredda, il lievito fresco sbriciolato e il malto in polvere. Si inizia a lavorare l’impasto con un cucchiaio e poi con le mani, aggiungendo il sale e il resto dell’acqua fino a ottenere una consistenza liscia ed omogenea. Si dà quindi qualche piega all’impasto per renderlo ancora più liscio e si lascia riposare per 2 ore a temperatura ambiente.

Dopo la fase di riposo, si trasferisce l’impasto su un piano spolverato con semola e si divide in due parti, che vengono ripiegate su se stesse per dare loro la forma di filoni. Questi vengono poi posizionati su una teglia unta d’olio, coperti e lasciati riposare per ulteriori 3 ore a temperatura ambiente per permettere loro di lievitare.

Una volta che i filoni hanno riposato a sufficienza, si trasferisce uno su un piano abbondantemente infarinato con semola e lo si stende schiacciandolo con le dita dai bordi verso il centro per ottenere la forma desiderata. Nel frattempo, si preriscalda il forno al massimo della temperatura con dentro la pietra refrattaria o una teglia capovolta.

Quando il forno è ben caldo, si posiziona la pizza stesa sulla pietra o sulla teglia roventi e si condisce la superficie con un filo d’olio. Si lascia cuocere la pizza per circa 12 minuti a 250°, fino a quando risulta ben dorata e croccante.

In conclusione, la preparazione di questa pizza richiede pazienza e cura nei dettagli, ma il risultato finale sarà sicuramente appagante. La combinazione di ingredienti di alta qualità e la lavorazione accurata dell’impasto garantiscono una pizza fragrante e saporita, perfetta da gustare in compagnia di amici e familiari. Si consiglia di servire la pizza appena sfornata, per assaporare al meglio la sua bontà e croccantezza. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

