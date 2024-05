Torta in cantina, ricetta di Daniele Persegani: ingredienti, preparazione e consigli

Per preparare questa deliziosa torta budino, bisogna iniziare portando a scaldare il latte in una pentola insieme alla bacca di vaniglia incisa e alla scorza grattugiata di limone. Nel frattempo, in una ciotola capiente, si rompe un uovo e si uniscono i tuorli e lo zucchero, mescolando bene il composto con una frusta a mano. Si aggiunge poi l’amido di mais, mescolando bene per evitare la formazione di grumi, e si diluisce con un mestolo di latte caldo. Una volta pronto, si versa il composto nel latte rimanente, mescolando con energia e si cuoce fino ad ottenere una consistenza densa.

Una volta pronto il budino, si divide in due parti: in una metà si incorpora il cioccolato fondente tagliato a scaglie insieme agli amaretti sbriciolati e metà del burro, mentre nell’altra metà si incorpora solo il burro rimanente. Successivamente si foderà una tortiera da 26 cm di diametro con carta forno e si disporranno alla base delle fette di ciambella avanzata, distribuendo sopra l’uvetta ammollata nel passito. Si procede alternando strati di budino alla vaniglia e al cioccolato, ancora tiepidi, ciambella e uvetta fino ad esaurimento degli ingredienti, terminando con uno strato di ciambella.

Una volta completati gli strati, si chiude il tutto con carta forno e un peso e si lascia raffreddare in frigorifero per una notte. Il giorno seguente, si sforma delicatamente la torta e si decora con ciuffi di panna montata e amaretti sbriciolati sulla superficie e amaretti interi sui lati, per una presentazione raffinata e allettante. Questa torta budino è un dolce perfetto da servire in occasioni speciali o per coccolarsi con un dessert fatto in casa dal sapore unico e avvolgente. La combinazione di sapori e consistenze rende questo dolce irresistibile e perfetto per chi ama le torte cremose e golose.

La preparazione di questa torta richiede un po’ di pazienza e attenzione, ma il risultato finale ripagherà di tutto l’impegno impiegato. La consistenza cremosa del budino si sposa perfettamente con il gusto intenso del cioccolato fondente e il sapore avvolgente degli amaretti sbriciolati. La presenza dell’uvetta ammollata nel passito aggiunge una nota dolce e fruttata che bilancia alla perfezione il sapore complessivo della torta. La presenza della panna montata e degli amaretti interi sulla superficie e sui lati conferisce un tocco di eleganza e raffinatezza alla presentazione del dolce, rendendolo perfetto per una cena importante o una festa in famiglia.

Questa torta budino è un dessert che conquisterà il palato di chiunque la assaggi, grazie alla sua bontà e alla sua ricchezza di sapori. La preparazione dettagliata e la cura nei dettagli rendono questo dolce un’opera d’arte da gustare lentamente, assaporando ogni singolo morso e lasciandosi avvolgere dalla sua cremosità e dolcezza avvolgente. Non c’è niente di meglio di una fetta di questa torta budino per concludere un pranzo o una cena in bellezza, regalando a se stessi e ai propri cari un momento di dolcezza e gioia. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

