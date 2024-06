Tortelloni alle ortiche, ricetta di Daniele Persegani: ingredienti, preparazione e consigli

I tortelloni alle ortiche sono un piatto delizioso e ricco di sapori autentici, perfetto per chi ama sperimentare in cucina. La preparazione di questo piatto inizia con la realizzazione del ripieno, che è fondamentale per garantire il successo della ricetta. Per iniziare, è necessario portare ad ebollizione dell’acqua in una pentola e sbollentare le cimette delle ortiche per alcuni minuti. Una volta pronte, vanno scolate e saltate in padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio per conferire loro un sapore irresistibile. Una volta che le ortiche avranno preso colore, vanno trasferite in un mixer e frullate fino a ottenere un composto omogeneo.

Il passo successivo consiste nell’unire la ricotta, il formaggio grattugiato a piacere e le ortiche frullate in una ciotola, mescolando gli ingredienti con cura per amalgamarli bene e ottenere un ripieno cremoso e saporito. A questo punto, è necessario preparare la sfoglia: in un’altra ciotola, occorre impastare la farina con le uova precedentemente sbattute e la purea di spinaci, ottenuta lessando gli spinaci e strizzandoli per eliminare l’acqua in eccesso. L’impasto va lavorato fino a renderlo liscio e omogeneo, per poi stenderlo in una sfoglia sottile.

Una volta pronta la sfoglia, si possono ritagliare dei quadratoni e disporre al centro di ognuno un cucchiaino di ripieno alle ortiche. Successivamente, si procede a ripiegare la sfoglia a formare un triangolo e a premere i bordi per sigillarli bene. Infine, si congiungono le due estremità opposte del triangolo per ottenere la classica forma del tortellone. Questo procedimento va ripetuto fino ad esaurire sia la sfoglia che il ripieno, garantendo così la realizzazione di tanti deliziosi tortelloni alle ortiche.

Una volta pronti, i tortelloni vanno cotti in abbondante acqua salata bollente, lasciandoli cuocere fino a quando vengono a galla e risultano ben cotti. Nel frattempo, è possibile preparare il condimento sciogliendo il burro in una padella insieme alle foglie di salvia, lasciando soffriggere il tutto fino a ottenere un condimento fragrante e gustoso. Una volta cotti, i tortelloni vanno scolati con cura e disposti nei piatti, spolverati con abbondante parmigiano e completati con un filo di burro alla salvia ormai profumato e dorato.

I tortelloni alle ortiche rappresentano un piatto raffinato e saporito, perfetto da gustare in ogni occasione speciale o come piacevole alternativa alle ricette tradizionali. La combinazione di ingredienti freschi e genuini conferisce a questo piatto un sapore unico e irresistibile, capace di conquistare anche i palati più esigenti. La preparazione di questo piatto richiede un po’ di tempo e dedizione, ma il risultato finale ripagherà ampiamente gli sforzi, regalando a chiunque lo assaggi un’esperienza culinaria indimenticabile. Provate a preparare i tortelloni alle ortiche e lasciatevi conquistare dalla loro bontà e originalità. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria