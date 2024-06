B&B Brescia: i migliori per la tua vacanza

Quali sono i migliori b&b di Brescia? Per potere organizzare la propria vacanza è sempre bene avere qualche opzione da conto tra cui scegliere. Ecco le alternative migliori in città.

Partiamo da un presupposto per potere arrivare a Brescia, una delle opzioni migliori è quella di prendere come punto di riferimento una guida turistica di Bergamo, cosi da sapere dove è posizionato l’aeroporto che poi con una navetta ci porterà verso Brescia.

La città è al secondo posto come popolazione per il territorio lombardo dopo Milano e forse non tutti lo sanno ma il soprannome che è sempre stato dato al luogo è quello di leonessa, un nome che in un primo periodo era stato dato in virtù al grande attaccamento dimostrato per la città di Venezia e poi rimasto con il passare del tempo.

Ad ogni modo, oggi ci concentriamo su un particolare completamente diverso che ha a che fare con i b&b presenti nella regione che possono soddisfare le esigenze di chiunque. E’ questo il punto di partenza per potere visitare al meglio la città senza rischiare di non sapere dove andare a dormire. Ecco alcune alternative:

La Fenice: situata al centro di Brescia, si tratta di appartamenti che hanno al loro interno ogni tipo di confort, la posizione è davvero strategica specialmente per chi arriva in macchina o in treno e vuole camminare in totale libertà. Si tratta di un appartamento bilocale composto da una zona giorno con divano-letto matrimoniale, cucina all’americana con stoviglie incluse e poi patio coperto e ancora: bagno con doccia, camera matrimoniale con materassi ortopedici e un suggestivo affaccio. Gli appartamenti sono di 40 mq con cucina e all’interno ci sta anche: biancheria, articoli da bagno, lavatrice, asciugacapelli, tv satellitare, internet wi-fi, ferro da stiro. Il costo è di 70 euro a notte.

Dalmonte: semicentro della città, per la precisione in via Pietro Dal Monte, al suo interno ha aria condizionata, WIFI, cucina attrezzata, bagno con doccia, biancheria da bagno, biancheria da letto, corrente elettrica, riscaldamento, TV. Le stanze sono di 50mq con balcone e ola cucina abitabile con stoviglie, frigo, forno. A Brescia la casa-vacanze DALMONTE ha una metratura di 50 mq pestabili più balcone, con STANZA CUCINA ABITABILE completa di stoviglie, frigo e forno microonde. Ma non finisce qua, nell’atrio ci sta anche una cabina armadio e poi nel raggio di 500 metri si possono trovare anche tanti servizi, compresi parcheggi gratuiti, bar, ristorante e supermercato. Il centro storico si può raggiungere in pochi minuti a piedi.

Le Muse: situato nella zona centrale di Brescia, è un luogo davvero magico che fa vivere la bellezza totale del centro storico della città, è perfetto per chi vuole scoprire il luogo senza dovere rinunciare alla tranquillità. Ma non finisce qua, oltre ad avere una posizione davvero privilegiata, regala la possibilità di raggiungere a piedi tutte le vie del centro e quindi: musei, castello di Brescia e poi è composto da tre camere indipendenti che danno sul cortile di una casa storica.