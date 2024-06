Fatto in casa per voi: Gnocchi di ricotta

Per preparare gli gnocchi alla ricotta, iniziamo mettendo la ricotta in una ciotola e mescolandola energicamente per renderla più morbida. Successivamente, aggiungiamo l’uovo e mescoliamo bene il tutto. Aggiungiamo anche il parmigiano grattugiato e continuiamo ad amalgamare gli ingredienti. A questo punto, aggiungiamo la farina poco alla volta, mescolando costantemente finché l’impasto non avrà preso consistenza.

Una volta ottenuto un impasto omogeneo, trasferiamolo su un piano di lavoro ben infarinato. Lavoriamo l’impasto energicamente e quando sarà pronto, dividiamolo in due parti. Stendiamo le due parti di impasto con l’aiuto di un mattarello, mantenendo uno spessore di circa 2 centimetri. Tagliamo l’impasto in tante strisce e arrotoliamole delicatamente con le dita.

Da ogni striscia ricaviamo dei pezzettini per creare gli gnocchi. Infariniamo un vassoio e disponiamo sopra gli gnocchi man mano che li realizziamo. Nel frattempo, mettiamo a bollire dell’acqua in una pentola e saliamola. Quando l’acqua raggiunge il bollore, buttiamo gli gnocchi appena realizzati.

Una volta che gli gnocchi salgono a galla, sono pronti. Li scoliamo direttamente nel sugo di pomodoro e mescoliamo con cura utilizzando due cucchiai. Disponiamo gli gnocchi alla ricotta su un bel piatto da portata e condiamo con foglie di basilico fresco e abbondante formaggio grattugiato.

Questi gnocchi alla ricotta sono un piatto semplice ma gustoso, perfetto da preparare in ogni occasione. La consistenza morbida e delicata degli gnocchi si sposa alla perfezione con il sapore deciso del parmigiano e della ricotta. Il sugo di pomodoro aggiunge un tocco di freschezza al piatto, mentre il basilico e il formaggio grattugiato completano la preparazione con il loro aroma intenso.

La preparazione degli gnocchi alla ricotta richiede un po’ di tempo e pazienza, ma il risultato finale vale sicuramente la pena. Questo piatto è ideale da servire come primo piatto in un pranzo o una cena conviviale con amici e familiari. Gli gnocchi alla ricotta sono un piatto che conquisterà il palato di tutti, grandi e piccoli, grazie alla loro bontà e semplicità. Provate a prepararli a casa e lasciatevi sorprendere dal risultato!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria