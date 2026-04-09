Buoni fruttiferi postali: ecco quelli che rendono di più nel 2026
I buoni fruttiferi postali più redditizi nel 2026 offrono tassi di interesse competitivi, rendendo questa forma di risparmio un’opzione interessante per gli investitori. Analizziamo nel dettaglio quali sono i buoni che garantiscono i rendimenti più elevati e le loro caratteristiche principali.
Quali sono i buoni fruttiferi postali con i migliori rendimenti nel 2026?
Quando si parla di buoni fruttiferi postali rendimenti 2026, la scelta più interessante dipende dagli obiettivi di risparmio e dalla durata dell’investimento. Le tipologie principali per il 2026 sono:
- Buoni 3 anni Plus
- Buoni 4 anni Risparmiosemplice
- Buoni 3×2 (6 anni)
- Buoni Ordinari (fino a 20 anni)
I tassi di interesse attesi variano in base alla durata e alla tipologia. Ad esempio, i Buoni 3 anni Plus offrono attualmente un rendimento annuo lordo dell’1,50%, mentre i Buoni 3×2 arrivano fino al 2,25% lordo annuo, ma solo mantenendo l’investimento per 6 anni. I Buoni Ordinari, pensati per chi vuole mantenere il capitale più a lungo, raggiungono un rendimento lordo fino al 3,00% annuo dopo 20 anni.
Come funzionano i tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali?
I tassi di interesse dei buoni postali sono stabiliti periodicamente e restano fissi per tutta la durata dell’investimento. Alcuni buoni prevedono un rendimento crescente nel tempo: più a lungo lasci il capitale investito, maggiore sarà il tasso di interesse riconosciuto sull’ammontare maturato.
Per esempio, sui Buoni 3×2, il rendimento aumenta ogni triennio:
- Primi 3 anni: 1,50% lordo annuo
- Dopo 6 anni: 2,25% lordo annuo
Questa struttura premia chi decide di non riscattare il buono prima della scadenza massima. Inoltre, la tassazione agevolata al 12,50% rende il rendimento netto più interessante rispetto a molti altri strumenti di risparmio, dove la tassazione sugli interessi può arrivare al 26%.
Tassi di interesse buoni fruttiferi 2026: panoramica
- Buono 3 anni Plus: 1,50% lordo annuo
- Buono 4 anni Risparmiosemplice: 1,75% lordo annuo
- Buono 3×2: 2,25% lordo annuo (dopo 6 anni)
- Buono Ordinario: fino al 3,00% lordo annuo (dopo 20 anni)
Questi dati possono essere soggetti a variazioni, poiché i tassi vengono aggiornati periodicamente in base alle condizioni di mercato e alle decisioni dell’emittente.
Vantaggi e svantaggi dei buoni fruttiferi postali rispetto ad altre forme di investimento
I buoni postali offrono diversi punti di forza. Il capitale investito è garantito e non può subire perdite in conto capitale, a differenza di altre forme di investimento come azioni o fondi comuni. Inoltre, la tassazione agevolata rende il rendimento netto particolarmente interessante.
Tra i principali vantaggi dei buoni fruttiferi postali nel 2026 trovi:
- Garanzia statale sul capitale e sugli interessi
- Tassazione agevolata al 12,50%
- Nessuna commissione di sottoscrizione o gestione
- Possibilità di rimborso anticipato, con riconoscimento degli interessi maturati secondo le condizioni specifiche di ciascun buono
Non mancano però gli svantaggi. I rendimenti, pur stabili e sicuri, sono generalmente inferiori rispetto a strumenti più rischiosi come le azioni. Inoltre, l’inflazione può erodere il potere d’acquisto degli interessi maturati, specialmente su scadenze molto lunghe.
Rispetto ai conti deposito, i buoni fruttiferi postali hanno il vantaggio della garanzia statale illimitata, mentre i conti deposito sono protetti solo fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario. Tuttavia, alcuni conti deposito offrono tassi promozionali superiori sui vincoli brevi.
Quali sono le scadenze e le modalità di acquisto dei buoni fruttiferi postali?
Le scadenze dei buoni postali sono molto flessibili: si parte da 3 anni fino a 20 anni. Questo permette di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze di risparmio, dal breve al lungo termine.
- Buono 3 anni Plus: scadenza 3 anni, liquidabile anche anticipatamente
- Buono Risparmiosemplice: scadenza 4 anni, sottoscrivibile solo tramite piano di risparmio
- Buono 3×2: scadenza massima 6 anni, con possibilità di rimborso ogni 3 anni
- Buono Ordinario: scadenza fino a 20 anni, rimborso anticipato sempre possibile
Acquistare un buono postale è semplice: puoi farlo in tutti gli uffici postali presentando un documento di identità valido e il codice fiscale. In alternativa, se possiedi un conto abilitato ai servizi online dell’emittente, puoi sottoscrivere i buoni direttamente dal tuo computer o smartphone.
Va ricordato che i buoni fruttiferi postali sono titoli nominativi: vengono intestati a una o più persone e possono essere ceduti solo in caso di successione o su richiesta specifica. Non sono strumenti quotati, quindi non è possibile rivenderli sul mercato.
Normative e regolamenti che influenzano i rendimenti dei buoni fruttiferi postali
Il rendimento dei buoni postali è influenzato dalle decisioni dell’emittente e dal quadro normativo. I tassi possono essere aggiornati periodicamente, ma una volta sottoscritto il buono, il tasso resta fisso fino a scadenza.
Dal punto di vista fiscale, la normativa prevede:
- Tassazione agevolata degli interessi al 12,50%
- Esenzione dall’imposta di successione
- Imposta di bollo annuale dello 0,20% sul valore nominale del buono (solo per importi superiori a 5.000 euro)
Queste condizioni rendono i buoni fruttiferi postali rendimenti 2026 particolarmente appetibili per chi cerca sicurezza, semplicità e una pianificazione di medio-lungo periodo.
Scegliere il buono più adatto alle tue esigenze dipende dall’orizzonte temporale che hai in mente e dalla tua propensione al rischio. Analizza sempre con attenzione le caratteristiche e i tassi attivi al momento della sottoscrizione, perché le condizioni possono cambiare anche in pochi mesi.
Massimo Parisi
Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti
Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritto all'ODCEC di Torino dal 2009. Gestisce uno studio associato specializzato in fiscalità d'impresa, successioni e pianificazione patrimoniale. Consulente per PMI e professionisti su agevolazioni fiscali, bonus edilizi e adempimenti tributari. Autore di articoli per riviste di settore e relatore presso associazioni di categoria.