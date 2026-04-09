Affari Leggi →: Il borgo dove si mangia meglio in Italia: ecco quale secondo gli chef Buoni fruttiferi postali: ecco quelli che rendono di più nel 2026

I buoni fruttiferi postali più redditizi nel 2026 offrono tassi di interesse competitivi, rendendo questa forma di risparmio un’opzione interessante per gli investitori. Analizziamo nel dettaglio quali sono i buoni che garantiscono i rendimenti più elevati e le loro caratteristiche principali.

Quali sono i buoni fruttiferi postali con i migliori rendimenti nel 2026?

Quando si parla di buoni fruttiferi postali rendimenti 2026, la scelta più interessante dipende dagli obiettivi di risparmio e dalla durata dell’investimento. Le tipologie principali per il 2026 sono:

Buoni 3 anni Plus

Buoni 4 anni Risparmiosemplice

Buoni 3×2 (6 anni)

Buoni Ordinari (fino a 20 anni)

I tassi di interesse attesi variano in base alla durata e alla tipologia. Ad esempio, i Buoni 3 anni Plus offrono attualmente un rendimento annuo lordo dell’1,50%, mentre i Buoni 3×2 arrivano fino al 2,25% lordo annuo, ma solo mantenendo l’investimento per 6 anni. I Buoni Ordinari, pensati per chi vuole mantenere il capitale più a lungo, raggiungono un rendimento lordo fino al 3,00% annuo dopo 20 anni.

Come funzionano i tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali?

I tassi di interesse dei buoni postali sono stabiliti periodicamente e restano fissi per tutta la durata dell’investimento. Alcuni buoni prevedono un rendimento crescente nel tempo: più a lungo lasci il capitale investito, maggiore sarà il tasso di interesse riconosciuto sull’ammontare maturato.

Per esempio, sui Buoni 3×2, il rendimento aumenta ogni triennio:

Primi 3 anni: 1,50% lordo annuo

Dopo 6 anni: 2,25% lordo annuo

Questa struttura premia chi decide di non riscattare il buono prima della scadenza massima. Inoltre, la tassazione agevolata al 12,50% rende il rendimento netto più interessante rispetto a molti altri strumenti di risparmio, dove la tassazione sugli interessi può arrivare al 26%.

Tassi di interesse buoni fruttiferi 2026: panoramica

Buono 3 anni Plus: 1,50% lordo annuo

Buono 4 anni Risparmiosemplice: 1,75% lordo annuo

Buono 3×2: 2,25% lordo annuo (dopo 6 anni)

Buono Ordinario: fino al 3,00% lordo annuo (dopo 20 anni)

Questi dati possono essere soggetti a variazioni, poiché i tassi vengono aggiornati periodicamente in base alle condizioni di mercato e alle decisioni dell’emittente.

Vantaggi e svantaggi dei buoni fruttiferi postali rispetto ad altre forme di investimento

I buoni postali offrono diversi punti di forza. Il capitale investito è garantito e non può subire perdite in conto capitale, a differenza di altre forme di investimento come azioni o fondi comuni. Inoltre, la tassazione agevolata rende il rendimento netto particolarmente interessante.

Tra i principali vantaggi dei buoni fruttiferi postali nel 2026 trovi:

Garanzia statale sul capitale e sugli interessi

Tassazione agevolata al 12,50%

Nessuna commissione di sottoscrizione o gestione

Possibilità di rimborso anticipato, con riconoscimento degli interessi maturati secondo le condizioni specifiche di ciascun buono

Non mancano però gli svantaggi. I rendimenti, pur stabili e sicuri, sono generalmente inferiori rispetto a strumenti più rischiosi come le azioni. Inoltre, l’inflazione può erodere il potere d’acquisto degli interessi maturati, specialmente su scadenze molto lunghe.

Rispetto ai conti deposito, i buoni fruttiferi postali hanno il vantaggio della garanzia statale illimitata, mentre i conti deposito sono protetti solo fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario. Tuttavia, alcuni conti deposito offrono tassi promozionali superiori sui vincoli brevi.

Quali sono le scadenze e le modalità di acquisto dei buoni fruttiferi postali?

Le scadenze dei buoni postali sono molto flessibili: si parte da 3 anni fino a 20 anni. Questo permette di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze di risparmio, dal breve al lungo termine.

Buono 3 anni Plus: scadenza 3 anni, liquidabile anche anticipatamente

Buono Risparmiosemplice: scadenza 4 anni, sottoscrivibile solo tramite piano di risparmio

Buono 3×2: scadenza massima 6 anni, con possibilità di rimborso ogni 3 anni

Buono Ordinario: scadenza fino a 20 anni, rimborso anticipato sempre possibile

Acquistare un buono postale è semplice: puoi farlo in tutti gli uffici postali presentando un documento di identità valido e il codice fiscale. In alternativa, se possiedi un conto abilitato ai servizi online dell’emittente, puoi sottoscrivere i buoni direttamente dal tuo computer o smartphone.

Va ricordato che i buoni fruttiferi postali sono titoli nominativi: vengono intestati a una o più persone e possono essere ceduti solo in caso di successione o su richiesta specifica. Non sono strumenti quotati, quindi non è possibile rivenderli sul mercato.

Normative e regolamenti che influenzano i rendimenti dei buoni fruttiferi postali

Il rendimento dei buoni postali è influenzato dalle decisioni dell’emittente e dal quadro normativo. I tassi possono essere aggiornati periodicamente, ma una volta sottoscritto il buono, il tasso resta fisso fino a scadenza.

Dal punto di vista fiscale, la normativa prevede:

Tassazione agevolata degli interessi al 12,50%

Esenzione dall’imposta di successione

Imposta di bollo annuale dello 0,20% sul valore nominale del buono (solo per importi superiori a 5.000 euro)

Queste condizioni rendono i buoni fruttiferi postali rendimenti 2026 particolarmente appetibili per chi cerca sicurezza, semplicità e una pianificazione di medio-lungo periodo.

Scegliere il buono più adatto alle tue esigenze dipende dall’orizzonte temporale che hai in mente e dalla tua propensione al rischio. Analizza sempre con attenzione le caratteristiche e i tassi attivi al momento della sottoscrizione, perché le condizioni possono cambiare anche in pochi mesi.