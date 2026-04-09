Turismo Leggi →: Frasi immagini buongiorno 9 aprile 2026: top selection Il borgo dove si mangia meglio in Italia: ecco quale secondo gli chef

Il borgo dove si mangia meglio in Italia è un piccolo gioiello incastonato tra le colline della regione Emilia-Romagna: Brisighella. Questo paesino medievale, celebre per la sua autenticità e le tradizioni culinarie, viene sempre più spesso indicato come meta obbligata da chef stellati e appassionati di cucina regionale italiana. Non solo offre un viaggio tra sapori autentici, ma rappresenta anche una tappa imprescindibile per chi desidera scoprire i migliori borghi gastronomici in Italia.

Qual è il borgo più rinomato per la cucina italiana secondo gli chef?

Brisighella, situato nella provincia di Ravenna, ha conquistato il palato di chef illustri come Massimo Bottura e Moreno Cedroni, che lo citano spesso per la qualità delle sue materie prime e la maestria nella preparazione dei piatti tipici. Secondo un recente sondaggio promosso da una rivista di settore, oltre il 60% degli chef intervistati ha indicato Brisighella come esempio di eccellenza gastronomica italiana. Qui il cibo non è solo nutrimento, ma vera e propria esperienza culturale.

Quali piatti tipici si possono gustare in questo borgo?

A Brisighella puoi lasciarti tentare da un’ampia varietà di piatti che raccontano la storia e la cultura del territorio. Il protagonista indiscusso è l’olio extravergine d’oliva DOP, che regala profumi intensi a bruschette e verdure grigliate. Non mancano le lasagne verdi, preparate con spinaci freschi e condita con ragù di carne locale, e i cappelletti in brodo, piatto che riscalda le fredde giornate invernali.

Formaggi freschi e stagionati come lo squacquerone, spesso servito con piadina.

come lo squacquerone, spesso servito con piadina. Salumi tipici, tra cui la mortadella di fegato e il prosciutto crudo locale.

Dolci della tradizione come la ciambella romagnola, perfetta da inzuppare nel vino dolce.

Ogni piatto è frutto di ricette tramandate e ingredienti che raccontano la generosità di questa terra.

Quali sono le caratteristiche della cucina regionale di questo luogo?

La cucina di Brisighella si distingue per l’uso sapiente di ingredienti locali e stagionali. L’olio extravergine d’oliva, premiato a livello internazionale, è un vero simbolo del territorio. Le paste fresche all’uovo sono lavorate a mano, proprio come si faceva una volta, e i sughi esaltano la semplicità delle carni e delle verdure coltivate nei campi circostanti.

Questa attenzione alla qualità fa sì che, secondo i dati dell’ente turistico locale, oltre il 70% dei visitatori scelga Brisighella principalmente per la sua offerta gastronomica. Non è un caso che il borgo venga spesso incluso nelle liste di borghi tipici italiani da visitare per chi vuole scoprire la vera cucina regionale italiana.

Che opinioni hanno gli chef su questo borgo gastronomico?

Gli chef più noti non esitano a elogiare Brisighella. Massimo Bottura ha dichiarato: “A Brisighella si respira una passione per la cucina che altrove si è persa. Qui ogni piatto è un inno alla tradizione.” Anche Moreno Cedroni ha sottolineato come la qualità delle materie prime di Brisighella superi spesso quella di destinazioni ben più note.

Queste opinioni si riflettono nel numero di ristoranti premiati presenti nel borgo: negli ultimi cinque anni, almeno quattro locali hanno ottenuto riconoscimenti da guide gastronomiche nazionali, a conferma del valore della proposta culinaria locale.

Quali eventi enogastronomici si svolgono nel borgo?

Brisighella vive tutto l’anno nel segno delle tradizioni gastronomiche. La “Sagra dell’Olio” a novembre attira migliaia di appassionati che vogliono degustare l’olio nuovo direttamente dai produttori. In primavera, la “Festa dei Carciofi Moretti” celebra una delle eccellenze orticole locali, mentre durante l’estate si tengono serate di degustazione all’aperto dove i piatti tipici sposano i migliori vini romagnoli.

Oltre 20 eventi enogastronomici annuali

Laboratori di cucina e showcooking guidati da chef locali

Mercatini di prodotti tipici e degustazioni itineranti

Queste manifestazioni rendono Brisighella una meta ideale per chi cerca dove mangiare bene in Italia, regalando esperienze autentiche in ogni stagione.

Un viaggio tra sapori e autenticità

Brisighella rappresenta un vero e proprio laboratorio vivente della cucina regionale italiana. Ogni visita è un’occasione per lasciarsi sorprendere dal calore della gente, dalla ricchezza dei prodotti e dalla creatività degli chef che hanno scelto di rimanere fedeli alle radici, pur innovando con gusto.

Se vuoi vivere un’esperienza indimenticabile tra i migliori borghi gastronomici in Italia, lasciati guidare dal profumo dell’olio, dal sapore delle paste fatte a mano e dall’ospitalità genuina di Brisighella. Qui il cibo è cultura, ed è facile capire perché così tanti chef lo considerino il borgo dove si mangia meglio in Italia.