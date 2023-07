Orietta Berti, shock per il video pubblicato: ecco cosa è successo con Barbara D’Urso

È accaduto davvero, Orietta Berti appare profondamente sconcertata e Barbara D’Urso coglie subito l’occasione per riprenderla senza che Orietta se ne accorga, mentre quest’ultima compie un’azione per la prima volta. La reazione della cantante è davvero memorabile.

Orietta Berti senza censure, mostra una totale repulsione e Barbara D’Urso la riprende di nascosto mentre compie questa azione per la prima volta. Alla cantante non importa ciò che pensano gli altri, dice ciò che sente, e chi la critica può “andare in bicicletta”! Chissà se Carmelita inizierà con questo servizio durante la prossima stagione di Pomeriggio Cinque?

Sicuramente dopo questa gaffe, Orietta Berti non si siederà a bere un caffè con Barbara, in quanto ha divulgato quel momento privato in modo eccessivo e senza alcuna esitazione. Cosa accadrà da ora in poi tra queste due donne dello spettacolo? Avete visto il video? Cosa ne pensate?

Orietta Berti, negli ultimi tempi, è indiscutibilmente la regina dei successi estivi, la sua fama è nota a tutti e le sue collaborazioni con i nuovi cantanti la rendono attuale anche per le nuove generazioni. La sua ultima canzone, “Usignolo di Cavriago”, l’ha cantata insieme al re dell’ironia, il cantante Fabio Rovazzi, unendo il contemporaneo al vintage con il loro brano “La discoteca italiana”. Il risultato è garantito.

Naturalmente, se non avete ancora visto il video ufficiale, vi consigliamo di farlo, poiché oltre alla scintillante presenza di Orietta e al visibilmente abbattuto Rovazzi dopo aver scoperto l’importo del suo compenso per questa performance “da fiera di paese”, vi sono anche altri volti noti. Citiamo ad esempio Aldo, Giovanni e Giacomo, nonché la futura mamma Diletta Leotta. Nessuno spoiler, promesso!

Orietta Berti, con il suo solito spensierato atteggiamento, ha mostrato un disgusto palese e Barbara D’Urso non ha esitato a riprendere immediatamente la sua espressione che racchiude tutto un programma. In pratica, Orietta si è prestata a sperimentare per la prima volta un gin tonic, ma dalla sua faccia non ci sono dubbi nel dire che “non è proprio il suo genere”.

Carmelita, con il suo caratteristico pigiama di piume, visibilmente divertita, non poteva fare a meno di riprendere la famosa cantante. La conduttrice si trovava al party di presentazione del singolo di Rovazzi e Berti, “La discoteca italiana”, presso la famosa pizzeria milanese di Briatore, Crazy Pizza. Oltre a loro due e a Rovazzi, erano presenti numerosi vip e influencer famosi, tra cui Giulia Salemi, Fabio Fazio, Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e molti altri.