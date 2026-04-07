Casa Leggi →: Sardegna: ecco la spiaggia raggiungibile solo a piedi che toglie il fiato Mai pulire il parquet così: ecco l’errore che lo rovina per sempre

Molte persone pensano che pulire il parquet sia semplice quanto passare uno straccio bagnato. In realtà, usare metodi sbagliati può causare danni spesso irreversibili: rigonfiamenti, opacità, perdita della lucentezza naturale, graffi profondi. Un errore comune nella pulizia rischia davvero di rovinare per sempre la bellezza e la durata del legno, portando a costose riparazioni o alla sostituzione completa della superficie.

Quali sono i metodi sbagliati per pulire il parquet?

Molti commettono l’errore di trattare il parquet come un qualsiasi pavimento, ma il legno ha esigenze specifiche. Uno dei metodi più dannosi è utilizzare troppa acqua: i liquidi penetrano tra le fughe e, già in 24-48 ore, possono causare rigonfiamenti visibili. Anche la pulizia con detergenti chimici aggressivi rappresenta un rischio concreto: secondo i produttori, fino al 70% dei danni estetici deriva da prodotti inadatti. Passare la cera tradizionale, pensata per altri tipi di superfici, può inoltre lasciare aloni e rendere il pavimento scivoloso. Infine, l’uso di spugne abrasive o scope dure provoca micrograffi che, nel tempo, rendono il parquet opaco e consumato.

Come riconoscere i segni di danno sul parquet?

Capire se il parquet è stato danneggiato da una pulizia scorretta non è difficile. I primi segnali sono l’opacità della superficie e la comparsa di aloni persistenti, spesso dovuti a residui di detersivo o cera. Se noti parti sollevate, giunti che si gonfiano o fessure tra le tavole, è molto probabile che sia stato usato troppa acqua. Anche la presenza di graffi sottili ma diffusi indica che sono stati impiegati strumenti troppo aggressivi. Un parquet ben mantenuto deve risultare uniforme, liscio al tatto e senza differenze di colore evidenti.

Qual è la tecnica corretta per la pulizia del parquet?

Per prendersi cura del parquet nel modo giusto, segui poche regole semplici. Usa un panno in microfibra leggermente inumidito, ben strizzato, passando sempre seguendo la venatura del legno. La pulizia deve essere delicata: basta rimuovere la polvere quotidianamente con una scopa a setole morbide o un aspirapolvere con spazzola per parquet. Per lo sporco più ostinato, scegli detergenti neutri specifici per il legno, diluiti secondo le istruzioni del produttore. Ogni passaggio dovrebbe lasciare la superficie asciutta in pochi minuti, evitando accumuli di umidità.

Quali prodotti evitare per la cura del parquet?

Evita assolutamente prodotti a base di ammoniaca, candeggina, solventi o sgrassatori universali: questi possono alterare il colore del legno e corrodere la finitura. Anche le cere siliconiche, spesso pubblicizzate come “per tutti i pavimenti”, non sono adatte al parquet perché creano uno strato che attira polvere e sporco. Secondo gli standard di manutenzione UNI 11368, la manutenzione parquet richiede detergenti neutri e privi di agenti abrasivi. Non usare mai vapore: il getto caldo penetra nelle fibre e ne accelera il deterioramento.

Come mantenere il parquet in ottime condizioni nel tempo?

La cura del parquet comincia dalla prevenzione. Applica feltrini sotto le gambe dei mobili per evitare graffi e cambia regolarmente le suole delle sedie. Se possibile, limita il contatto con scarpe sporche o bagnate. Arieggia le stanze per ridurre l’umidità e mantieni una temperatura costante: sbalzi termici e aria troppo secca possono deformare le tavole. Una manutenzione periodica, con oli o cere specifiche per il legno (secondo le indicazioni del produttore), aiuta a preservare la brillantezza e la protezione superficiale.

In sintesi, sapere come pulire il parquet in modo corretto fa davvero la differenza tra un pavimento che dura una vita e uno che perde fascino dopo pochi anni. Con pochi accorgimenti e prodotti adeguati, puoi evitare errori nella pulizia del parquet e mantenere il tuo legno sempre splendente, resistente e accogliente.