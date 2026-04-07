Turismo Leggi →: Venezia senza spendere una fortuna: ecco il trucco dei veneziani Sardegna: ecco la spiaggia raggiungibile solo a piedi che toglie il fiato

La Sardegna offre numerose spiagge incantevoli, ma ce n’è una che conquista davvero chi ama l’avventura e la natura intatta: Cala Goloritzé. Questa spiaggia raggiungibile solo a piedi Sardegna regala ai suoi visitatori panorami sbalorditivi, acqua di una trasparenza irreale e una tranquillità rara, proprio perché il suo accesso è riservato a chi è disposto a camminare per conquistarla.

Qual è la spiaggia raggiungibile solo a piedi in Sardegna?

Se cerchi una spiaggia nascosta in Sardegna che possa davvero togliere il fiato, Cala Goloritzé è la risposta. Si trova nel Golfo di Orosei, sulla costa orientale dell’isola, e viene spesso citata tra le migliori spiagge da raggiungere a piedi in Sardegna. Cala Goloritzé è famosa per il suo arco naturale di roccia, le falesie calcaree e il suo mare che sfuma dal turchese al blu intenso.

Questa spiaggia, inserita tra i monumenti naturali italiani, è protetta da rigide normative ambientali. Non ci sono strade che vi arrivano direttamente e nemmeno stabilimenti balneari: solo natura, pace e panorami indimenticabili.

Come arrivare alla spiaggia nascosta: i sentieri migliori

Per raggiungere Cala Goloritzé, il sentiero più famoso parte dall’altopiano del Golgo, vicino a Baunei. Il percorso ha una lunghezza media di 2 km, che si percorrono solitamente in 30-40 minuti in discesa e un po’ di più al ritorno, dato il dislivello.

Il sentiero è ben segnalato e attraversa paesaggi selvaggi, tra macchia mediterranea e scorci panoramici sulla costa.

Puoi lasciare l’auto in un parcheggio custodito all’inizio del sentiero, dove spesso trovi anche info-point per consigli e mappe.

Consigliato portare acqua, scarpe da trekking e un cappello: d’estate il sole può essere intenso.

L’ultimo tratto del percorso, una volta arrivato in prossimità della spiaggia, regala una vista emozionante sull’arco di roccia che si tuffa nel mare. Un vero spettacolo per chi ama la fotografia e le escursioni.

Cosa fare e vedere vicino alla spiaggia esclusiva

Cala Goloritzé è il luogo ideale per chi cerca relax, snorkeling e bagni in acque cristalline. La spiaggia è costituita da piccoli ciottoli bianchi e sabbia fine, il fondale digrada dolcemente e la ricchezza di pesci e fauna marina ti sorprenderà ad ogni nuotata.

Se ami l’arrampicata, le pareti che circondano la cala sono tra le più celebri d’Europa. In alternativa, puoi percorrere altri sentieri panoramici che partono dalla stessa zona, come quello che porta a Cala Mariolu o a Punta Salinas.

Nei dintorni trovi anche il villaggio di Baunei, perfetto per gustare un pranzo tipico sardo dopo la camminata. La zona del Supramonte offre grotte, canyon e panorami montani tutti da scoprire.

Quando visitare la spiaggia per evitare la folla?

Il periodo migliore per visitare Cala Goloritzé è da maggio a metà giugno e da metà settembre a ottobre. In questi mesi il clima è mite, i colori della natura sono vividi e la presenza di turisti è limitata.

Durante l’alta stagione (luglio-agosto), l’accesso alla spiaggia è contingentato per preservare l’ecosistema: si accede solo con prenotazione e il numero massimo giornaliero è di circa 250 persone. Considera che, secondo recenti dati, solo il 15% dei turisti in Sardegna sceglie spiagge accessibili esclusivamente a piedi, quindi fuori stagione puoi godere di una privacy quasi totale.

Parti presto al mattino per evitare il caldo e garantirti un posto privilegiato sulla spiaggia. Il pomeriggio, invece, la luce sul mare e sulle rocce regala scatti fotografici spettacolari.

Altre spiagge in Sardegna da raggiungere a piedi

Oltre a Cala Goloritzé, la Sardegna offre molte altre gemme da scoprire solo con una camminata. Ecco alcune tra le più suggestive:

Cala Mariolu: accessibile con un sentiero di circa 3,5 km, richiede 1-1,5 ore di cammino. Acqua trasparente e fondale ciottoloso, ideale per il snorkeling. Cala Luna: partenza da Cala Fuili, sentiero panoramico di circa 4 km (1,5 ore), arrivo su una lingua di sabbia dorata e grotte naturali. Cala Sisine: percorso di 6 km nella Valle di Codula di Sisine, tra boschi e paesaggi selvaggi. Spiaggia ampia e scenografica. Cala dei Gabbiani: meno nota e più riservata, proseguendo da Cala Mariolu per circa 40 minuti di sentiero.

Queste calette sono perfette per chi cerca una spiaggia esclusiva a piedi Sardegna. Ognuna ha caratteristiche uniche, ma tutte condividono la magia di un accesso lento e consapevole, che premia chi vuole vivere la natura senza mediazioni. Scegli la tua preferita e preparati a scoprire la Sardegna più autentica.