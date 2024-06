Cucina in balcone con Ruben: Crostata di ricotta e visciole

La ricetta inizia con la preparazione della frolla, che viene ottenuta mescolando la farina 00 con il burro a pezzetti fino a ottenere un composto sabbiato. Successivamente si aggiunge lo zucchero e la scorza grattugiata del limone per dare sapore all’impasto. Dopo di che si unisce un uovo intero e due tuorli, impastando il tutto fino a formare un panetto che va avvolto nella pellicola e lasciato riposare in frigorifero per mezz’ora.

Per il ripieno, si lavora la ricotta di pecora insieme allo zucchero e alla scorza grattugiata del limone, setacciando il composto se necessario. Una volta pronta la crema, si divide la frolla in due parti e si stendono due dischi con uno spessore di circa mezzo centimetro. Uno dei due dischi viene utilizzato per foderare fondo e bordi di una tortiera, su cui viene spalmata la confettura di visciole. Successivamente si distribuisce sopra la crema di ricotta e si adagia il secondo disco di frolla, sigillando bene i bordi e ritagliando l’eccesso.

Per finire, si spennella la superficie della torta con un uovo sbattuto insieme a un po’ di latte e si cuoce in forno già caldo e statico a 165° per circa 50 minuti. Una volta pronta, la torta va lasciata raffreddare prima di essere servita.

In conclusione, questa ricetta propone la preparazione di una deliziosa crostata con ricotta e visciole, perfetta da gustare in ogni occasione. La frolla croccante e il ripieno cremoso si fondono in un mix di sapori che conquisteranno il palato di chiunque la assaggi. Un dolce ideale da preparare per una merenda speciale o per concludere un pasto in modo goloso. Non esitate a provare questa ricetta e a deliziare amici e familiari con il vostro talento culinario. Buon appetito!

