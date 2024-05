Fatto in casa per voi: Torta salame di cioccolato

Il procedimento per preparare una deliziosa torta al cioccolato e nocciole inizia frantumando i biscotti secchi in una ciotola. Successivamente, si aggiunge la granella di nocciole e si mescola il tutto con le mani per ottenere un composto omogeneo. In un pentolino, si fa sciogliere il burro con il latte, mescolando accuratamente con una spatola per evitare grumi.

In un’altra ciotola, si mescola il cacao con lo zucchero utilizzando una frusta per amalgamare bene gli ingredienti secchi. Una volta ottenuta una consistenza omogenea, si aggiunge il burro fuso e il latte, mescolando continuamente fino a ottenere un composto liscio e senza grumi. Questo impasto viene versato sopra i biscotti frantumati e amalgamato bene con una forchetta per garantire una distribuzione uniforme degli ingredienti.

Successivamente, si rovescia l’impasto all’interno di una teglia a cerniera rivestita di carta forno, compattando bene il tutto con una forchetta. Dopo aver pressato bene l’impasto, si lascia riposare la torta in frigorifero per alcuni minuti per farla rassodare. Nel frattempo, si prepara la ganache scaldando la panna in un pentolino e aggiungendo il cioccolato fondente tritato, mescolando fino a ottenere una crema omogenea.

Una volta pronta la ganache, si riprende la torta dal frigorifero e si ricopre interamente con la crema al cioccolato, livellandola con cura con l’aiuto di una spatola. La torta viene quindi messa in frigorifero per almeno due ore per far solidificare la ganache e permettere ai sapori di amalgamarsi perfettamente.

Dopo il periodo di riposo in frigorifero, la torta viene decorata con delle strisce di carta forno larghe circa 3 centimetri, che vengono posizionate sulla superficie della torta. Tra le strisce di carta forno, si aggiunge della granella di nocciole per creare un decoro accattivante. Infine, con delicatezza, si rimuovono le strisce di carta forno, lasciando la torta al cioccolato e nocciole pronta per essere gustata e apprezzata da tutti.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

