Fatto in casa per voi: Chiffon cake al pistacchio

La preparazione della chiffon cake al pistacchio inizia mescolando insieme la farina 00 e la farina di pistacchio in una ciotola, aggiungendo lo zucchero e il lievito. Dopo aver versato l’acqua e mescolato bene, si aggiunge l’olio e si continua a mescolare fino a ottenere un impasto omogeneo. Successivamente, si separano i tuorli dagli albumi e si aggiungono i tuorli all’impasto, mescolando accuratamente.

A parte, si montano gli albumi a neve ferma con l’aggiunta del cremor tartaro. Gli albumi montati vengono poi incorporati all’impasto poco alla volta, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto. L’impasto viene versato nello stampo per chiffon cake e infornato a 150 °C in forno ventilato o a 160 °C in forno statico per un’ora.

Una volta cotta, la torta va lasciata raffreddare capovolta, appoggiata ai piedini dello stampo. Dopo il raffreddamento, si stacca delicatamente dal bordo dello stampo utilizzando un coltello appuntito e si rimuove la base dello stampo. Successivamente, si stacca anche la parte centrale della torta e si capovolge su un’alzatina.

Per la decorazione, si spalma generosamente della crema al pistacchio sulla superficie della torta e si completa con una spolverata di granella di pistacchio. La chiffon cake al pistacchio è pronta per essere gustata e condivisa con gli amici e la famiglia.

In conclusione, la preparazione di questa deliziosa torta richiede attenzione e precisione nella misurazione degli ingredienti e nella lavorazione dell’impasto. Il risultato finale è una chiffon cake leggera e soffice, arricchita dal sapore intenso e aromatico del pistacchio. La decorazione con la crema e la granella di pistacchio aggiunge un tocco di eleganza e golosità al dolce, rendendolo perfetto per ogni occasione speciale o semplicemente per concedersi un momento di dolcezza e piacere. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria