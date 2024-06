Fatto in casa per voi: Gelati biscotto

Per preparare dei deliziosi gelati biscotto fatti in casa, iniziamo montando la panna già zuccherata a neve ben ferma in una ciotola capiente. Aggiungiamo lo zucchero vanigliato e le uova, continuando a frullare per amalgamare gli ingredienti e ottenere la base del gelato. Per creare tre gusti diversi, dividiamo la crema in tre parti uguali e le trasferiamo in altrettante ciotole.

Una parte della crema va lasciata bianca al naturale, mentre nella seconda aggiungiamo il topping all’amarena a piacere e nella terza aggiungiamo un cucchiaio di cacao amaro. Prendiamo tre teglie di alluminio da quattro porzioni ciascuna e procediamo a comporre i gelati biscotto.

Bagniamo rapidamente i biscotti secchi nel latte e formiamo il primo strato sulla teglia con i biscotti rovesciati verso l’alto, posizionandoli in modo da coprire bene la base. Ripetiamo lo stesso procedimento per le altre due teglie, ottenendo così tre strati di biscotti per ogni gusto di crema.

Versiamo su ciascuna teglia la crema corrispondente (bianca, all’amarena e al cacao), livellando bene con una spatola e coprendo con altri 9 biscotti bagnati nel latte per ogni strato. Mettiamo le teglie nel freezer per almeno 4 ore, senza bisogno di chiuderle completamente.

Trascorso il tempo necessario, tiriamo fuori le teglie dal freezer e tagliamo i gelati biscotto con un coltello affilato, seguendo le linee dei biscotti. In questo modo otteniamo dei deliziosi gelati pronti da servire. Possiamo tagliare il numero di biscotti che desideriamo e conservare il resto in freezer per un’altra volta.

Ripetiamo lo stesso procedimento per tagliare i gelati biscotto delle altre teglie, assicurandoci di conservarli correttamente in freezer per mantenerli freschi e gustosi. Ogni volta che vogliamo gustare un gelato biscotto fatto in casa, possiamo semplicemente tirare fuori la teglia, tagliare i biscotti desiderati e conservare il resto per un’altra occasione. Questa ricetta semplice e golosa è perfetta per sorprendere amici e familiari con un dolce fatto in casa dal sapore unico e irresistibile.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria