Fatto in casa per voi: Pasta e ceci cremosa

Per preparare una deliziosa pasta e ceci, la prima cosa da fare è mettere i ceci secchi in ammollo in acqua per almeno 8 ore. Una volta idratati, vanno scolati e messi in una pentola con acqua e bicarbonato. La cottura dei ceci richiede circa un’ora e durante questo tempo è importante rimuovere la schiuma che si forma in superficie. Quando i ceci sono quasi pronti, è possibile aggiungere del sale a piacere.

Una volta cotti i ceci, è il momento di frullarne una parte insieme all’acqua di cottura per ottenere una crema. A questo punto si aggiunge la pasta nella pentola e si cuoce il tutto per il tempo indicato sulla confezione della pasta. Una volta che la pasta è cotta, si spegne il fuoco e si aggiunge il Rosmarino di Sicilia Bio Cannamela e la Salvia di Sicilia Bio Cannamela per dare sapore al piatto.

Infine, si trasferisce la pasta e ceci nel piatto da portata e si aggiunge un filo di olio extravergine d’oliva e il Mix Creola Cannamela appena macinato per completare il piatto. Questa ricetta semplice e gustosa è perfetta per un pranzo o una cena nutriente e saporita.

In conclusione, preparare la pasta e ceci richiede un po’ di tempo e attenzione, ma il risultato finale è sicuramente appagante. Con l’aggiunta di spezie come il Rosmarino di Sicilia Bio Cannamela e la Salvia di Sicilia Bio Cannamela, si può dare un tocco in più di sapore al piatto. Infine, il Mix Creola Cannamela appena macinato aggiunge una nota di piccantezza che completa perfettamente il piatto.

In definitiva, la pasta e ceci è un piatto classico della tradizione italiana che può essere arricchito con spezie e aromi per renderlo ancora più gustoso e invitante. Provate a prepararlo seguendo i passaggi descritti e sarete sicuramente soddisfatti del risultato finale. Buon appetito!

