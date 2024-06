Fatto in casa per voi: Pasta al forno con polpettine di ricotta

Per preparare questa deliziosa pasta al forno con polpette di ricotta, cominciamo con la preparazione del composto per le polpette. In una ciotola, uniamo la ricotta e l’uovo, aggiustiamo di sale e aggiungiamo il formaggio grattugiato. Aggiungiamo anche il prezzemolo tritato e il pangrattato per dare consistenza al composto, mescolando bene con una forchetta. Formiamo delle piccole polpettine e le sistemiamo su un piatto, pronte per la cottura.

Mentre prepariamo le polpette, mettiamo sul fuoco l’acqua per la pasta e iniziamo a preparare il sugo. In una padella, facciamo soffriggere la cipolla e la carota tritate con un po’ d’olio. Aggiungiamo la passata di pomodoro, regoliamo di sale e lasciamo cuocere per qualche minuto. Una volta pronto, aggiungiamo le polpettine di ricotta e lasciamo cuocere per una decina di minuti.

Nel frattempo, cuociamo la pasta per metà del tempo indicato sulla confezione. Aggiungiamo al sugo la panna per ottenere un colore rosé e mescoliamo bene. Scoliamo la pasta e uniamola al condimento, aggiungendo la mozzarella a pezzetti e un po’ di formaggio grattugiato. Mescoliamo tutto e trasferiamo il composto in una pirofila da forno, cospargendo la superficie con ancora un po’ di formaggio grattugiato.

Inforniamo la pasta e lasciamo cuocere in forno ventilato a 180°C per circa 15-20 minuti, finché la superficie non risulta dorata e croccante. Una volta pronta, lasciamo intiepidire per qualche minuto e portiamo in tavola questa gustosa pasta al forno con polpette di ricotta.

In conclusione, questa ricetta è perfetta per un pranzo o una cena speciale, che saprà conquistare il palato di grandi e piccini. Le polpette di ricotta aggiungono cremosità e sapore alla pasta, mentre il formaggio grattugiato e la mozzarella rendono il piatto ancora più goloso. Il sugo rosé dona un tocco di originalità e la cottura in forno conferisce una crosticina irresistibile. Un piatto che unisce tradizione e creatività, ideale da condividere in famiglia o con gli amici. Buon appetito!

