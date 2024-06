Fatto in casa per voi: Sofficiotti con 3ripieni

In una pentola antiaderente, si versa il latte insieme a una noce di burro e un pizzico di sale e si porta sul fuoco. Una volta che il latte inizia a bollire, si abbassa la fiamma e si aggiunge tutta la farina, mescolando accuratamente fino a ottenere un impasto solido che si stacca facilmente dalle pareti della pentola. A questo punto, si spegne il fuoco e si lascia raffreddare l’impasto.

Nel frattempo, si prepara il primo ripieno lessando gli spinaci in una pentola d’acqua bollente con un po’ di sale. Dopo averli scolati e strizzati bene, si tagliano a pezzetti con le forbici e si aggiungono alla besciamella, mescolando bene. Per il secondo ripieno, si condisce la passata di pomodoro con origano e sale, e si grattugia la mozzarella in una ciotola. Infine, per il terzo ripieno si tiene a portata di mano il prosciutto cotto a dadini e le fette di formaggio filante.

Si procede quindi a dare forma ai sofficiotti, lavorando l’impasto freddo su una spianatoia infarinata fino a renderlo liscio ed elastico. Dividendolo in due parti e stendendolo con il mattarello fino a uno spessore di circa 3 millimetri, si ricavano i dischi per i sofficiotti utilizzando uno stampo per ravioli o un coppapasta. Una volta riempiti con i diversi ripieni preparati in precedenza, i dischi vengono chiusi e sigillati con una forchetta.

Dopo aver spennellato i bordi con un po’ di acqua, i sofficiotti vengono passati prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato, e successivamente fritti in una padella con olio di semi caldo finché non risultano ben dorati su entrambi i lati (circa 3 minuti per lato). Infine, vengono scolati su carta assorbente per eliminare l’eccesso di olio e serviti caldi e fragranti.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria