In cucina con Luca Pappagallo: cavolo cappuccio gratinato

Per iniziare la preparazione di questo piatto, è necessario dividere il cavolo in quattro parti, mantenendo la parte del gambo al centro per evitare che i pezzi si disintegrino durante la cottura. Successivamente, i pezzi di cavolo vengono posti in acqua bollente salata e lasciati cuocere per circa 10-15 minuti, fino a quando risultano morbidi. Una volta cotti, vengono scolati e trasferiti in un recipiente con acqua ghiacciata per fermare la cottura e raffreddare rapidamente il cavolo.

Dopo aver raffreddato il cavolo, si procede eliminando le parti del gambo e tagliandolo a fette non troppo sottili, facendo attenzione a far scolare bene l’acqua di ammollo. Nel frattempo, si prepara la besciamella in una casseruola facendo sciogliere il burro e aggiungendo la farina, lasciandola tostare per alcuni minuti a fuoco moderato e mescolando di frequente. Successivamente si aggiunge il latte, regolando di sale e insaporendo con noce moscata e pepe bianco.

Una volta ottenuta una besciamella morbida, si aggiunge un tuorlo d’uovo e parmigiano grattugiato, mescolando bene e tenendo da parte il composto. Il cavolo cotto viene quindi mescolato con la besciamella e metà della scamorza tagliata a dadini, creando un mix omogeneo. Questo composto viene trasferito in una pirofila precedentemente imburrata e cosparsa di pangrattato.

Sulla superficie del composto vengono distribuiti parmigiano grattugiato e la scamorza a dadini rimanente. La pirofila viene poi infornata in forno statico preriscaldato a 200°C per circa 20-25 minuti, fino a quando la superficie risulta dorata e croccante. Una volta cotta, la pirofila viene lasciata intiepidire per alcuni minuti prima di essere servita.

Questo piatto, ricco di sapori e consistenze diverse, è perfetto da gustare come contorno o piatto unico, magari accompagnato da una fresca insalata. La combinazione del cavolo cotto e della besciamella cremosa, arricchita dal sapore deciso del formaggio, crea un contrasto delizioso che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi.

La preparazione di questo piatto è piuttosto semplice e richiede pochi ingredienti, ma il risultato finale è davvero sorprendente. Il cavolo, cotto in modo da conservare la sua consistenza e il suo sapore unici, si sposa alla perfezione con la besciamella e i formaggi, creando un piatto che conquisterà anche i palati più esigenti.

In conclusione, questa ricetta di cavolo gratinato è un’ottima scelta per un pranzo o una cena speciale, che saprà conquistare tutti con il suo sapore ricco e avvolgente. Provate a prepararla e lasciatevi sorprendere da quanto può essere delizioso un piatto così semplice ma ricco di gusto. Buon appetito!

