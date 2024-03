Nel Forno di Casa Tua: brioche suisse

La ricetta per preparare le brioche inizia mettendo la farina, le uova, il latte, parte dell’acqua e il lievito fresco sbriciolato in una planetaria o in una ciotola e mescolando bene. Una volta ottenuto un impasto, si aggiunge lo zucchero, il sale e il resto dell’acqua, lavorando il composto per qualche minuto. Successivamente, si aggiunge il burro morbido a pezzetti, lavorandolo poco alla volta fino a farlo assorbire completamente. Una volta ottenuto un impasto omogeneo e liscio, si copre e si lascia lievitare in frigorifero per 8 ore.

Dopo il tempo di lievitazione, si stende l’impasto freddo su un piano infarinato fino a formare un rettangolo spesso circa un centimetro. Si spalma al centro la crema pasticcera fredda, distribuendo sopra le gocce di cioccolato e la granella di fave di cacao. I lembi ai lati vengono poi ripiegati sul ripieno e pizzicati al centro per sigillare il tutto. Il filoncino ottenuto viene capovolto e tagliato a fette spesse circa 5 cm.

Le brioche vengono poi disposte su una teglia, coperte e lasciate lievitare per un’ora a temperatura ambiente e un’ora in frigorifero. Prima di infornarle, vengono spennellate con il tuorlo sbattuto e cotte in forno statico preriscaldato a 180° per circa 18 minuti. Una volta pronte, le brioche sono pronte per essere gustate.

In conclusione, la preparazione delle brioche richiede pazienza e attenzione, ma il risultato finale è sicuramente degno di nota. Le brioche sono soffici e ricche di sapore, grazie al ripieno di crema pasticcera, cioccolato e granella di fave di cacao. Ideali per la colazione o la merenda, le brioche sono un dolce che piacerà a tutta la famiglia. Seguendo passo dopo passo la ricetta e dedicando il giusto tempo alla lievitazione, si otterranno delle brioche perfette da gustare in qualsiasi momento della giornata. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

