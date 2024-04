Ricetta tipica Basilicata, Agnello alla lucana: ingredienti e preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziamo mescolando i pomodorini spezzettati, l’aglio tritato finemente, la mollica di pane sbriciolata, il pecorino grattugiato e il prezzemolo tritato in una terrina. Questo composto aggiungerà sapore e consistenza al piatto finale.

Successivamente, spennelliamo d’olio una pirofila e disponiamo l’agnello tagliato a pezzetti, le patate sbucciate e tagliate a spicchi, e le cipolline tritate. Aggiungiamo un pizzico di sale e pepe, e copriamo tutto con il composto preparato in precedenza. Questo passaggio è fondamentale per garantire che tutti gli ingredienti si amalgamino perfettamente durante la cottura.

Dopo aver completato la preparazione della pirofila, irroriamo il tutto con un filo d’olio e inforniamo a 200-220° per circa un’ora. Questo processo permetterà agli ingredienti di cuocere lentamente, garantendo che l’agnello risulti tenero e saporito, le patate morbide e le cipolline aromatiche.

Una volta che il piatto è pronto, lo tiriamo fuori dal forno e lo trasferiamo su un piatto da portata. Serviamo il tutto ben caldo, in modo che i sapori siano intensi e invitanti. Questa ricetta è perfetta da gustare in compagnia, magari accompagnata da un buon vino rosso per esaltare ancora di più i sapori.

In conclusione, questa ricetta di agnello al forno con patate e cipolline è un piatto ricco e gustoso, perfetto per un pranzo o una cena speciale. La combinazione di ingredienti semplici ma di qualità, unita alla cottura lenta e accurata, garantisce un risultato sorprendente che conquisterà il palato di tutti i commensali. Non esitate a provare questa deliziosa preparazione e a personalizzarla con eventuali varianti o aggiunte di vostro gusto. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria