Ricetta tipica Emilia Romagna, Rosa di Parma: ingredienti e preparazione

La ricetta della rosa di Parma è un piatto delizioso e raffinato che richiede una certa preparazione e attenzione ai dettagli. Per iniziare, è necessario stendere la carne su una superficie di lavoro e ricoprirla con fette di prosciutto di Parma e scaglie di parmigiano. Una volta completata questa fase, si procede ad arrotolare il tutto e legare saldamente con dello spago da cucina per mantenere la forma durante la cottura.

Successivamente, si passa alla fase di rosolatura della carne in una casseruola con olio e burro, aggiungendo sale e pepe per insaporire. È importante girare l’arrosto frequentemente e fare attenzione a non forarlo durante la cottura. Una volta rosolato, si aggiunge uno spicchio d’aglio schiacciato, del rosmarino e si sfuma con i due vini per creare un sapore ricco e avvolgente.

Dopo aver fatto evaporare la parte alcolica, si copre la casseruola e si lascia cuocere la carne per circa 25 minuti, girandola di tanto in tanto per assicurarsi che sia cotta uniformemente. Una volta pronta, si rimuove il filetto dalla casseruola e lo si avvolge in un foglio di alluminio per mantenerlo caldo. Nel frattempo, si fa restringere il fondo di cottura aggiungendo della panna a fiamma alta per creare una salsa densa e saporita.

Una volta pronta, si slega la carne e si taglia a fette, assicurandosi che sia cotta al punto giusto e leggermente al sangue all’interno. Infine, si serve la rosa di Parma insieme alla salsa creata durante la cottura, per un piatto gustoso e dal sapore unico.

In conclusione, la preparazione della rosa di Parma richiede pazienza e cura nei dettagli, ma il risultato finale è sicuramente gratificante. Con ingredienti di alta qualità e una cottura attenta, è possibile ottenere un piatto elegante e ricco di sapori che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi. Provate a preparare questa deliziosa ricetta e stupite i vostri ospiti con la bontà e la raffinatezza della rosa di Parma.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

