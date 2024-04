Ricetta tipica Marche, Pasticciata fanese: ingredienti e preparazione

La ricetta della pasticciata fanese inizia con la preparazione della base aromatica, tritando la cipolla e facendola rosolare in un tegame con olio e aglio. Questo passaggio è fondamentale per creare un sapore ricco e avvolgente alla carne che verrà aggiunta successivamente. Una volta che la cipolla si sarà stufata, è il momento di preparare la carne: infilzare con i chiodi di garofano, insaporire con noce moscata, pepe e sale e rosolare da tutti i lati nel tegame insieme alle erbe aromatiche. Il vino sarà l’ingrediente che regalerà profondità al piatto, sfumandolo e lasciando evaporare.

Mentre la carne cuoce lentamente nel tegame, si procede con la preparazione del concentrato di pomodoro sciolto in acqua calda, che verrà aggiunto al sugo per conferire densità e consistenza alla preparazione. Dopo circa 90 minuti di cottura, la carne sarà tenera e pronta per essere tagliata a fette una volta fredda. Nel frattempo, il sugo deve continuare a cuocere per altri 30 minuti affinché si restringa e diventi ancora più saporito. Un ultimo passaggio consiste nell’eliminare l’aglio, per evitare che il suo sapore diventi troppo invadente.

La pasticciata fanese è un piatto ricco e sostanzioso che va servito con il suo sugo di cottura, che rappresenta il vero cuore della preparazione. L’abbinamento tra la carne morbida e saporita e il sugo denso e avvolgente rende questo piatto un tripudio di sapori e profumi che conquisterà anche i palati più esigenti. La delicatezza della noce moscata si sposa alla perfezione con la piccantezza del pepe, creando un equilibrio gustativo unico e irresistibile.

La pasticciata fanese è un piatto che richiede tempo e pazienza, ma il risultato finale ripagherà ampiamente lo sforzo dedicato alla sua preparazione. Ideale da servire in occasioni speciali o durante un pranzo in famiglia, questo piatto tipico della tradizione marchigiana conquisterà tutti con il suo gusto avvolgente e ricco di sfumature. La carne, tenera e succulenta, si scioglierà in bocca regalando sensazioni uniche e indimenticabili.

In conclusione, la pasticciata fanese è un piatto dal sapore intenso e avvolgente, che unisce tradizione e passione culinaria in un connubio di sapori e profumi. La sua preparazione richiede tempo e attenzione ai dettagli, ma il risultato finale sarà sicuramente all’altezza delle aspettative. Perfetta per chi ama sperimentare in cucina e deliziare i propri commensali con piatti prelibati e ricchi di storia, la pasticciata fanese è un vero e proprio inno alla tradizione gastronomica italiana. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria