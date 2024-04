Ricetta tipica Umbria, Friccò di Gubbio: ingredienti e preparazione

Il friccò di Gubbio è un piatto tradizionale che richiede ingredienti di alta qualità e una preparazione attenta. Per iniziare, è importante procurarsi della carne di pollo, coniglio e agnello con l’osso, in modo da ottenere il vero sapore del friccò.

Una volta che si è ottenuta la carne, si procede scaldando dell’olio extravergine di oliva in un tegame largo insieme a due spicchi d’aglio in camicia. Si aggiunge quindi la carne e si fa rosolare a fuoco vivace, mescolando con cura per garantire una cottura uniforme.

Una volta che la carne è ben rosolata, si aggiunge il vino e si fa evaporare l’alcool a fiamma alta. Si regola di sale e pepe, si copre il tegame con il coperchio e si lascia cuocere a fiamma bassa per circa 30 minuti, controllando di tanto in tanto la cottura e aggiungendo brodo se necessario.

Nel frattempo, si prepara un trito con aglio, rosmarino e acciuga, da miscelare con dell’aceto. Trascorsa mezz’ora, si alza la fiamma e si versa il composto di aromi e aceto nella carne, mescolando bene finché l’aceto non si sarà sfumato. Si aggiungono poi i pomodori tagliati a pezzi e si prosegue la cottura a fuoco vivace per altri 10 minuti, finché la carne non risulta ben cotta e quasi staccata dall’osso.

Il friccò di Gubbio è un piatto ricco di sapori e aromi, che richiede pazienza e attenzione nella preparazione. La combinazione di carne di pollo, coniglio e agnello con l’osso conferisce al piatto un gusto autentico e tradizionale.

La fase iniziale della cottura, con la rosolatura della carne a fuoco vivace, è fondamentale per garantire una buona base di sapore al friccò. L’aggiunta del vino e la successiva evaporazione dell’alcool contribuiscono a arricchire il piatto di note aromatiche e gustose.

Il trito di aglio, rosmarino e acciuga, miscelato con l’aceto, aggiunge un tocco di freschezza e acidità al piatto, bilanciando i sapori della carne e dei pomodori. La cottura a fuoco vivace senza coperchio permette alla carne di cuocere uniformemente e di assorbire tutti gli aromi e i sapori degli ingredienti.

Il friccò di Gubbio è un piatto che rappresenta la tradizione culinaria umbra, con la sua combinazione di ingredienti semplici ma di alta qualità e la sua preparazione attenta e meticolosa. Il risultato finale è un piatto ricco, saporito e appagante, che conquista il palato con la sua bontà e autenticità.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

