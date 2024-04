Ricetta tipica Umbria, Strangozzi alla spoletina: ingredienti e preparazione

Gli strangozzi alla spoletina sono un piatto tipico della tradizione umbra, particolarmente apprezzato per la sua semplicità e bontà. Per realizzare questa ricetta occorre iniziare dalla preparazione della pasta, che è l’elemento fondamentale di questo piatto. In una terrina bisogna mescolare insieme la farina 00 e la farina di semola, trasferendo poi il composto su una spianatoia. Si forma quindi la classica fontana con il buco al centro, dove si aggiunge l’acqua poco alla volta iniziando ad impastare.

Man mano che gli ingredienti si amalgamano, si aggiunge l’olio e si continua ad impastare fino a ottenere un composto liscio e morbido, che viene poi modellato a forma di palla. A questo punto, l’impasto va avvolto nella pellicola e lasciato riposare per almeno 10-15 minuti affinché diventi ben elastico. Nel frattempo si può preparare il sugo, prendendo i pomodori, mondarli, lavarli e tagliarli a quarti.

In una padella antiaderente si fa rosolare degli spicchi di aglio con dell’olio extravergine di oliva, si aggiungono i pomodori e si insaporisce il tutto con sale e pepe (o peperoncino a piacere). Si lascia cuocere il sugo a fuoco dolce per circa 30 minuti, fino a quando non otterrà una consistenza densa. Nel frattempo si mette a bollire dell’acqua salata in una pentola capiente e si inizia a lavorare la pasta su un piano leggermente infarinato.

Con un mattarello si stende una sfoglia sottile dello spessore di circa 2 mm, che viene infarinata e arrotolata su se stessa. Si taglia il rotolo così ottenuto a fettine spesse circa 1 cm, ricavando dei lunghi “spaghettoni appiattiti”. Gli strangozzi così preparati vanno infarinati leggermente e fatti cuocere in acqua bollente per pochi minuti, fino a quando saranno al dente. Una volta scolati, vengono uniti al sugo preparato in precedenza.

Gli strangozzi vengono saltati in padella per un paio di minuti insieme ad abbondante prezzemolo tritato, per amalgamare i sapori e rendere il piatto ancora più gustoso. La semplicità degli ingredienti e la bontà della pasta fatta in casa rendono gli strangozzi alla spoletina un piatto genuino e apprezzato da grandi e piccini. La tradizione culinaria umbra si esprime al meglio in questa ricetta, che unisce la passione per gli ingredienti di qualità e la cura nella preparazione della pasta fatta in casa.

Gli strangozzi alla spoletina sono un piatto che racchiude in sé tutto il sapore e la genuinità della cucina umbra, capace di conquistare anche i palati più esigenti. La combinazione tra la pasta fatta in casa e il sugo preparato con pomodori freschi e aromi mediterranei rende questo piatto un vero e proprio tripudio di sapori e profumi. La consistenza morbida della pasta e la cremosità del sugo si fondono armoniosamente, creando un piatto che sa di tradizione e di amore per la buona cucina.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria