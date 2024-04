Ricetta tipica Veneto, Frittella di baccalà su purea di asparagi bianchi: ingredienti e preparazione

Il piatto in questione prevede la preparazione di un gustoso baccalà con passato di Asparagi Bianchi di Bassano DOP. Per iniziare, è necessario preparare il brodo vegetale e lasciarlo raffreddare completamente. Una volta che il brodo è freddo, si filtra e si mette lo stoccafisso precedentemente ammollato in acqua, aggiungendo una foglia di alloro e un bicchiere di vino bianco. Dopo aver portato il composto ad ebollizione, si spegne il fuoco e si lascia riposare il baccalà nel liquido di cottura per circa 15 minuti. Successivamente, si scola il pesce e si condisce con olio, sale e pepe, fino a ottenere una consistenza asciutta e non troppo cremosa.

Nel frattempo, si passa alla preparazione del passato di Asparagi Bianchi di Bassano DOP. Per realizzarlo, si utilizza una parte di porro e cinque parti di asparago. Si stufa il porro con olio extravergine di oliva, si aggiungono gli asparagi e si porta a cottura, eventualmente aggiungendo del brodo vegetale. Una volta che gli ingredienti sono ben amalgamati, si regola di sale e pepe e si frulla il tutto fino ad ottenere una crema liscia, omogenea e densa.

Per completare il piatto, si prende il baccalà bollito e si formano delle palline che vengono impanate nella panatura alla milanese con pan grattato e grana. Le palline vengono fritte in abbondante olio extravergine di oliva e servite adagiate sul passato di asparagi preparato in precedenza. Come guarnizione, si possono utilizzare delle punte di asparago sbollentate per aggiungere un tocco di croccantezza al piatto.

In conclusione, la ricetta proposta offre una combinazione di sapori e consistenze unica, grazie all’accostamento del baccalà saporito e delle cremeosa passato di asparagi. Un piatto ricco e sostanzioso, perfetto per stupire i propri commensali con un’esplosione di gusto in ogni boccone.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

