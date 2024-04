Ricetta tipica Calabria, Agnello fritto alla catanzarese: ingredienti e preparazione

L’Italia è universalmente famosa per la sua eccellente cucina, e in questo articolo ci concentreremo su alcune prelibatezze tipiche delle sue regioni. In particolare, vogliamo guidarti nella preparazione di un delizioso secondo piatto tipico della Calabria, più precisamente di Catanzaro: l’agnello fritto alla catanzarese.

Questa prelibatezza calabrese è un piatto ricco di sapori e tradizioni che rappresenta al meglio la cucina locale. L’agnello fritto alla catanzarese è un piatto che conquista i palati di chiunque lo assaggi, grazie alla sua combinazione di ingredienti freschi e alla sua preparazione semplice ma ricca di gusto.

La ricetta che andremo a presentarti è stata reperita sul sito internet “Il Tarantino Canale Ricette”, e ti guideremo passo dopo passo nella preparazione di questo piatto tipico della Calabria. Seguendo attentamente le istruzioni e utilizzando ingredienti di alta qualità, sarai in grado di deliziare i tuoi commensali con un piatto che racchiude tutto il sapore e la tradizione della Calabria.

Per preparare l’agnello fritto alla catanzarese avrai bisogno di alcuni ingredienti fondamentali, tra cui ovviamente l’agnello, che sarà la base di questo piatto. Inoltre, avrai bisogno di aglio, prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe, che contribuiranno a esaltare il sapore della carne. Non dimenticare di procurarti anche del pangrattato e del pecorino grattugiato, che daranno croccantezza e sapore al piatto.

Il primo passo per la preparazione dell’agnello fritto alla catanzarese consiste nel preparare una marinata con aglio, prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Questa marinata servirà a insaporire la carne e renderla ancora più gustosa. Una volta preparata la marinata, dovrai farla riposare per almeno un’ora in frigorifero, in modo che tutti i sapori si amalgamino perfettamente.

Successivamente, dovrai preparare una panatura con pangrattato e pecorino grattugiato, che sarà utilizzata per ricoprire l’agnello prima della frittura. Passa delicatamente i pezzi di carne nella panatura, facendo attenzione a coprirli uniformemente da tutti i lati. Una volta che l’agnello sarà ben impanato, potrai procedere con la frittura.

Scalda abbondante olio extravergine di oliva in una padella capiente e, quando sarà ben caldo, aggiungi i pezzi di agnello impanati. Friggi la carne fino a quando sarà ben dorata e croccante, girandola di tanto in tanto per garantire una cottura uniforme. Una volta che l’agnello sarà pronto, scolalo dall’olio e falla asciugare su carta assorbente per eliminare l’eccesso di grasso.

L’agnello fritto alla catanzarese è un piatto che va servito caldo, magari accompagnato da contorni di verdure di stagione o da una fresca insalata. Questo piatto tipico della Calabria è perfetto per una cena in famiglia o per una cena tra amici, e si presta ad essere accompagnato da un buon vino rosso della zona.

In conclusione, l’agnello fritto alla catanzarese è un piatto che rappresenta al meglio la tradizione culinaria della Calabria, e con la nostra guida dettagliata sarai in grado di prepararlo con successo e di deliziare i tuoi commensali con un piatto ricco di sapori e tradizioni. Segui attentamente le nostre istruzioni e prepara questo piatto tipico della Calabria per una cena indimenticabile!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria