Il “brasato al Barolo” (piatto vicino): come prepararlo con i vini lombardi, la ricetta

Il brasato al Barolo è uno dei piatti più emblematici della tradizione culinaria italiana, in particolare delle regioni del Piemonte e della Lombardia. Questo stufato di carne, cucinato lentamente in un vino rosso robusto, è perfetto per celebrare occasioni speciali o per una cena in famiglia. La preparazione richiede del tempo, ma ne vale decisamente la pena. Scopriremo insieme come realizzare questa deliziosa ricetta, utilizzando vini lombardi che sapranno esaltare il sapore della carne.

Per iniziare, è fondamentale scegliere il taglio di carne giusto. Solitamente, si utilizza il muscolo di manzo, perché grazie al suo alto contenuto di collagene diventa incredibilmente tenero durante la cottura. È importante anche marinare la carne prima di iniziare la preparazione. La marinatura, che prevede l’uso di vino rosso, aromi e spezie, non solo conferisce sapore, ma aiuta a intenerire il taglio. Un vino rosso lombardo, come un Franciacorta o un Rosso di Valtellina, rappresenta un’ottima scelta per questa fase, offrendo complessità e profondità al piatto finale.

Una volta marinata, è tempo di cuocere la carne. Per fare questo, inizia scaldando dell’olio extravergine di oliva in una casseruola di coccio o in una pentola a pressione. Aggiungi un soffritto di cipolla, carota e sedano. Questa preparazione di base, conosciuta anche come “soffritto”, è essenziale per creare un fondo di sapore ricco e profumato. Dopo che le verdure sono ben dorate, puoi aggiungere la carne, rosolandola su tutti i lati per sigillare i succhi e permettere alla carne di sviluppare una bella crosticina.

Una fase chiave della cottura è l’aggiunta del vino. Dopo aver rosolato la carne, versa nella casseruola il vino rosso che hai scelto per la marinatura. Questo darà al brasato una profondità di sapore straordinaria. Lascia sfumare il vino a fiamma alta per qualche minuto, affinché l’alcol evapori e rimangano solo gli aromi. A questo punto, puoi aggiungere la marinata rimanente: erbe aromatiche come rosmarino, alloro e timo arricchiranno ulteriormente il piatto.

La cottura lenta: il segreto per una carne tenera

Una volta che tutto è stato messo nella pentola, è tempo di chiudere il coperchio e lasciare cuocere lentamente. La cottura può durare dalle due alle quattro ore, a seconda della grandezza del pezzo di carne e della tua scelta di metodo di cottura. Se utilizzi una pentola a pressione, i tempi si accorciano notevolmente, ma per un brasato tradizionale, il metodo della casseruola è quello che offre migliori risultati. Durante l’intero processo, è importante controllare la carne regolarmente e, se necessario, aggiungere qualche mestolo di brodo o acqua per evitare che si asciughi.

Quando la carne è cotta a dovere, sarà così tenera da sfaldarsi facilmente. A questo punto, puoi rimuoverla dalla casseruola e lasciarla riposare per qualche minuto. Nel frattempo, puoi preparare la salsa. Filtra il fondo di cottura e riducilo a fuoco lento fino a ottenere una consistenza densa e ricca. Questa salsa può essere ulteriormente arricchita con un po’ di burro freddo per ottenere un sapore ancora più cremoso e avvolgente.

Accompagniamo il brasato: contorni e abbinamenti

Un piatto tanto ricco e saporito merita contorni che possano bilanciarne il gusto. Le purè di patate sono sempre una scelta classica, ma anche una polenta morbida si sposa magnificamente con il brasato al Barolo. Il sapore cremoso e il suo carattere genuino si completano perfettamente con la forza del vino e della carne cotta lentamente.

Non dimentichiamo l’importanza di abbinare il vino giusto durante il pasto. Un rosso robusto e maturo come un Barbaresco o un Nebbiolo sarà l’accompagnamento ideale per esaltare i sapori del piatto. Servire il brasato con un calice di vino rosso non solo arricchisce l’esperienza culinaria, ma crea anche un legame più profondo con la tradizione gastronomica delle regioni di origine.

In conclusione, il brasato al Barolo è un piatto che va oltre il semplice atto di cucinare. È un invito a riunirsi attorno alla tavola, a condividere storie e creare ricordi. Con un po’ di pazienza e gli ingredienti giusti, chiunque può realizzare un brasato indimenticabile. Non dimenticare che il segreto di una buona cucina risiede nella dedizione e nell’amore per i dettagli, dalla scelta degli ingredienti fino alla preparazione finale. Buon appetito!