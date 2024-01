Cosa succede se si esagera con il miele? Ecco la verità assurda

Il miele è stato considerato un bene prezioso fin dai tempi antichi. Era uno dei pochi alimenti dolcificanti disponibili prima della scoperta dello zucchero di canna. Oggi il miele è diventato popolare nuovamente grazie alla sua capacità di ridurre i costi di produzione. È prodotto dalle api a partire dal nettare e dalla melata dei fiori. Tuttavia, l’eccessivo consumo di miele può avere effetti avversi sulla salute. Il miele è composto principalmente da zuccheri come glucosio, fruttosio e saccarosio, che possono portare ad un aumento di peso. Inoltre, l’organismo può avere difficoltà nel gestire grandi quantità di zucchero, soprattutto per i diabetici. Il consumo eccessivo di miele può anche causare problemi digestivi, stitichezza, carie ai denti e possibili allergie al polline. L’eccessivo consumo di miele può anche provocare episodi di pressione bassa. È consigliato un consumo moderato di 30-90 grammi di miele al giorno per gli adulti.

