Risparmiare risorse preziose ed economiche è diventata una pratica responsabile negli ultimi anni. In cucina, l’uso del gas è molto comune e rappresenta una parte significativa del consumo energetico di una casa media. Quindi, risparmiare diventa una parola d’ordine e un’abitudine importante. Ci sono comportamenti che possono essere considerati comuni e logici, mentre altri sono meno conosciuti. Ecco una guida rapida per sviluppare un comportamento virtuoso e radicato nel tempo per risparmiare gas e luce in cucina. Iniziamo con il forno elettrico, che può essere utilizzato in modo efficiente cuocendo più cibi contemporaneamente e spegnendolo o riducendo la potenza qualche minuto prima del termine della cottura, sfruttando il calore residuo. Per il frigorifero, è importante riempirlo nella giusta misura e non soffocare gli alimenti, evitando di aprirlo troppo spesso per ridurre il consumo energetico. Quando si bollisce l’acqua per la pasta, è possibile spegnere il fornello non appena l’acqua bolle e utilizzare il coperchio per mantenere il calore, risparmiando gas. È anche consigliabile utilizzare fornelli più piccoli per preparazioni di dimensioni ridotte.

Continua a leggere su MediaTurkey: Risparmiare gas e luce in cucina: ecco la guida