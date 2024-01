Il pompelmo può essere la causa della gastrite? Ecco la verità assurda

Gli agrumi, come il pompelmo, sono molto diffusi e apprezzati per la loro buona forma fisica. Questo frutto è poco calorico ma ricco di vitamine e sali minerali. Non è originario dell’Asia, ma delle Americhe ed è un ibrido di arancio dolce e pomelo. Il pompelmo viene utilizzato anche in ambito erboristico e cosmetico, ma può causare problemi a chi soffre di gastrite. Questo disturbo coinvolge le pareti interne dello stomaco e può essere causato da una cattiva alimentazione, alcol o fumo. Il pompelmo non è la causa della gastrite, ma può accentuare i sintomi come il bruciore di stomaco e la diarrea a causa della sua acidità. È consigliabile consumarlo insieme ad altri alimenti per evitare problemi gastrici.

