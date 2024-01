Secondo uno studio recente, mangiare presto potrebbe essere vantaggioso per la salute. Questo studio ha evidenziato che evitare di mangiare troppo tardi potrebbe ridurre il rischio di problemi cardiovascolari. I ricercatori hanno testato diverse persone nel corso di un lungo periodo di tempo e hanno riscontrato che fare colazione ad un orario stabilito, come ad esempio alle 9 del mattino, e cenare entro le 8 di sera, potrebbe essere benefico per la salute del cuore. Altri studi hanno anche sottolineato l’importanza di mantenere una costanza tra i pasti e di non saltarli, in quanto ciò può compromettere l’attività del sistema circolatorio e del cervello. In particolare, mangiare oltre un certo orario, come le 10 del mattino o le 9 di sera, sembra non essere positivo per garantire un buon ritmo di sonno, soprattutto nelle donne. Pertanto, è consigliabile mantenere un ritmo coerente tra i pasti e non saltare la colazione o altri pasti.

Continua a leggere su MediaTurkey: Mangiare presto fa bene alla salute? Ecco cosa rivela lo studio