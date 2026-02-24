Francesco Gabbani età: ha 43 anni, data di nascita e segno zodiacale

Francesco Gabbani, nato il 9 ottobre 1982 a Carrara, ha attualmente 43 anni. Il suo segno zodiacale è la Bilancia, un simbolo che riflette il suo equilibrio tra ironia e profondità, qualità che emergono chiaramente nella sua musica.

Essendo nato negli anni ’80, Gabbani ha vissuto una generazione segnata da grandi cambiamenti nel panorama musicale italiano. La sua giovinezza è stata influenzata da artisti che hanno lasciato un’impronta indelebile, contribuendo alla formazione del suo stile musicale. La sua carriera è iniziata nel 2001, partecipando a concorsi locali e pubblicando il primo EP “U” nel 2004, un debutto che ha posto le basi per una carriera che oggi è sotto i riflettori.

Carriera Musicale e Successi

Con un genere che fonde pop e cantautorato ironico, Gabbani ha conquistato il pubblico con brani memorabili come “Amen”, “Occidentali’s Karma” e “Viva la Vita”. La sua creatività si manifesta non solo nella musica, ma anche nei testi, spesso caratterizzati da una satira acuta sulla società moderna. Nel corso degli anni, Gabbani ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio della Critica e gli MTV Award.

Sanremo e Oltre

Partecipazioni a Sanremo: 2016: Vincitore Nuove Proposte con “Amen” 2017: 1° posto Big con “Occidentali’s Karma” 2018: 5° posto con “Tra le granite e le granate” 2020: 24° posto con “Viceversa” 2025: 8° posto con “Viva La Vita”



Oltre alla musica, Gabbani è noto per la sua abilità come polistrumentista, suonando chitarra, basso e batteria. La sua etica di lavoro lo ha portato a scrivere anche jingle per spot pubblicitari prima di raggiungere il successo. Oggi, con un patrimonio stimato tra i 4 e i 6 milioni di euro, è diventato uno dei simboli della musica italiana moderna.

Sanremo 2026: Aspettative e Ritorno

Gabbani sarà ospite a Sanremo 2026, un evento che attira l’attenzione di milioni di fan. Dopo l’8° posto ottenuto nel 2025 con “Viva La Vita”, la sua presenza sul palco rappresenta una delle attese più grandi del festival, soprattutto considerato il suo passato vincente nel 2016 e 2017. Durante la serata Cover, prevista per il 27 febbraio, Gabbani promette di offrire una performance memorabile, continuando a dimostrare la sua versatilità e il suo carisma artistico.