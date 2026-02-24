Levante genitori: chi sono Madre: N/D (ha cresciuto la famiglia dopo la morte del padre). Padre: N/D (deceduto nel 1996)

Levante, il cui vero nome è Claudia Lagona, è un’artista italiana di grande talento, nata il 23 maggio 1987 a Caltagirone, in provincia di Catania. La sua vita privata, in particolare la sua famiglia d’origine, ha avuto un ruolo cruciale nella sua crescita e formazione. I genitori di Levante, purtroppo, non sono più presenti nella sua vita: il padre è deceduto nel 1996, quando lei era ancora una bambina, mentre la madre ha dovuto affrontare la sfida di crescere la famiglia da sola dopo questa perdita.

La madre di Levante, il cui nome non è noto, ha dimostrato una notevole determinazione e resilienza nel sostenere la famiglia dopo la morte del marito. Questa figura materna ha avuto un impatto significativo sulla vita dell’artista, permettendole di sviluppare la sua passione per la musica e l’arte. La famiglia si è trasferita a Torino nel 2001, un cambiamento che ha influenzato profondamente la vita di Claudia, permettendole di esplorare nuove opportunità artistiche.

Le Radici e l’Infanzia di Levante

Levante ha trascorso i suoi primi anni nella piccola cittadina di Palagonia, un luogo che ha contribuito a formare la sua identità culturale e musicale. Crescendo in una famiglia con una storia di sfide, Levante ha imparato fin da giovane il valore della perseveranza e della creatività. Ha una sorella di nome Rosalia, che ha intrapreso una carriera come ingegnere, segno che anche in famiglia l’impegno e la dedizione sono valori condivisi.

La sua infanzia non è stata priva di difficoltà, ma Levante ha sempre trovato rifugio nella musica. A soli 14 anni, ha iniziato a esibirsi aprendo concerti per artisti affermati come Negramaro e Max Gazzè. Queste esperienze precoci hanno alimentato la sua passione e l’hanno portata a intraprendere una carriera musicale che l’ha portata a diventare una delle voci più riconoscibili e apprezzate del panorama musicale italiano.

La Crescita Personale e Professionale

La carriera di Levante è decollata nel 2013 con il singolo “Alfonso”, pubblicato sotto l’etichetta INRI. Da quel momento, ha continuato a produrre musica di grande successo, mescolando pop alternativo e indie pop. Il suo album di debutto, “Manuale distruzione”, ha ricevuto ottime critiche e ha segnato l’inizio di una serie di successi che l’hanno portata a diventare un volto noto della musica italiana.

La perdita del padre ha sicuramente segnato Levante, ma ha anche influenzato la sua scrittura e composizione musicale, rendendo la sua arte profondamente emotiva e autentica. I suoi testi spesso toccano tematiche di amore, perdita e resilienza, riflettendo le esperienze personali e le emozioni che ha vissuto nel corso degli anni.

Il Futuro di Levante: Sanremo 2026

Levante si prepara a tornare sul palco di Sanremo nel 2026 con il brano “Sei tu”, un pezzo che affronta i temi dell’amore e dei suoi effetti, in particolare dopo un periodo di depressione post partum. Con questa canzone, Claudia spera di trasmettere un messaggio di speranza e rinascita, affrontando la complessità dei sentimenti legati all’amore fisico e alla lotta con le sfide personali. La sua partecipazione a Sanremo rappresenta non solo un ritorno, ma anche un’opportunità per esprimere una nuova fase della sua vita e della sua carriera.

Le aspettative attorno alla sua performance sono alte, soprattutto dopo il successo dei suoi precedenti brani “Tikibombom” e “Vivo”. Con una carriera in continua evoluzione e una forte base di fan, Levante è pronta a lasciare un segno significativo anche in questa edizione del festival, continuando a esplorare le sue radici e a condividere la sua storia con il pubblico.