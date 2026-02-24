Raf genitori e famiglia: origini e dove è cresciuto

Raffaele Riefoli, meglio conosciuto semplicemente come Raf, è un artista di spicco della musica italiana, nato il 29 settembre 1959 a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Nonostante il suo grande successo e la sua notorietà, la famiglia d’origine di Raf rimane una parte meno conosciuta della sua storia. I dettagli sulla sua famiglia, come i genitori o eventuali fratelli e sorelle, non sono ampiamente documentati, suggerendo che l’artista abbia preferito mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

Ciò che possiamo affermare con certezza è che Raf ha avuto una formazione ricca e variegata, che ha influenzato la sua carriera musicale. Cresciuto in un contesto che lo ha spinto a esplorare la musica fin da giovane, Raf ha trovato nella creatività una via di fuga e un modo per esprimersi. La sua carriera è decollata nel 1983 con il singolo “Self Control”, un brano che ha raggiunto un successo mondiale e che ha segnato l’inizio di una lunga e fruttuosa carriera nel mondo della musica pop.

Le origini di Raf e la sua infanzia

Raf ha trascorso parte della sua infanzia in Puglia, dove la bellezza del territorio e la cultura locale hanno sicuramente avuto un impatto significativo sulla sua sensibilità artistica. Tuttavia, dopo i primi anni di vita, si è trasferito a Firenze per studiare arte e architettura. Questo passaggio non solo ha arricchito il suo bagaglio culturale, ma ha anche rappresentato un momento cruciale nella sua crescita artistica.

Dopo Firenze, Raf si è trasferito a Londra, dove ha fondato la punk band “Cafè Caracas” con Ghigo Renzulli. Questa esperienza nella scena musicale londinese ha ulteriormente ampliato le sue prospettive artistiche e ha gettato le basi per il suo futuro successo come cantautore. La sua capacità di mescolare diversi generi musicali, dal pop romantico al rock, è in parte il risultato di questi anni formativi.

La famiglia di Raf oggi

Oggi, Raf è sposato con Gabriella, che è stata anche la sua musa ispiratrice per diverse canzoni, tra cui “Sei la più bella del mondo” e “Infinito”. Insieme hanno due figli: Bianca, di circa 28 anni, e Samuele Riefoli, di circa 24 anni. Quest’ultimo ha intrapreso una carriera musicale e ha collaborato con il padre per la canzone “Ora e per sempre”, che Raf presenterà al Festival di Sanremo nel 2026.

La famiglia rappresenta un aspetto fondamentale nella vita di Raf, e le sue canzoni riflettono spesso questa dimensione personale. La lunga storia d’amore con Gabriella è un tema ricorrente nella sua musica, e la sua partecipazione alle sue creazioni artistiche aggiunge un ulteriore livello di intimità e autenticità alle sue opere.

Sanremo 2026: Ritorno e aspettative

Nel 2026, Raf parteciperà nuovamente al Festival di Sanremo con il brano “Ora e per sempre”. Questa sarà la sua sesta partecipazione al prestigioso festival, e la canzone è descritta come una ballad intensa e romantica, co-scritta con il figlio Samuele. La scelta di lavorare insieme rappresenta non solo una continuità artistica, ma anche un legame familiare profondo che potrebbe rivelarsi molto toccante per il pubblico.

Le aspettative per la sua performance sono alte, considerando il suo passato di successi a Sanremo, tra cui la vittoria nel 1987 come autore di “Si può dare di più” e le sue numerose hit che hanno segnato la musica italiana degli anni ’80 e ’90. Raf è pronto a riconquistare il palco di Sanremo, portando con sé non solo il suo talento, ma anche una storia di vita e amore che potrebbe risuonare profondamente con il pubblico.