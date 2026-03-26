Borghi dei presepi viventi: ecco i 5 più suggestivi da visitare a Natale

I borghi dei presepi viventi offrono un’esperienza magica durante il periodo natalizio, con atmosfere incantevoli e tradizioni secolari. Scoprire i 5 borghi più suggestivi da visitare a Natale permette di immergersi in un’atmosfera unica e affascinante, dove le vie si animano di figuranti in costume, musiche tradizionali e sapori tipici. Queste località, spesso adagiate tra colline e montagne, trasformano le proprie piazze e vicoli in veri e propri villaggi natalizi, rendendo ogni visita un viaggio fuori dal tempo. Se desideri vivere la magia del Natale in modo autentico, queste destinazioni meritano un posto speciale nella tua agenda delle feste.

Quali sono i borghi dei presepi viventi più belli da visitare a Natale?

L’Italia custodisce alcuni dei presepi viventi più suggestivi, nati da tradizioni secolari e ancora oggi capaci di incantare visitatori provenienti da ogni parte del Paese. Tra i borghi natalizi da visitare spiccano:

Greccio (Lazio) – Il paese di San Francesco, dove nacque il primo presepe vivente nel 1223. Custonaci (Sicilia) – Un affascinante percorso tra le grotte di Scurati, animate da oltre 160 figuranti. Matera (Basilicata) – I Sassi diventano palcoscenico di una rappresentazione che coinvolge tutto il centro storico. Genga (Marche) – Il presepe vivente più grande del mondo, immerso tra le gole di Frasassi. Morcone (Campania) – Un borgo medievale che si trasforma in un villaggio della Natività con oltre 70 scene.

Ognuno di questi luoghi propone atmosfere e scenografie diverse, capaci di trasportarti in un racconto senza tempo.

Dove si trovano i presepi viventi più suggestivi in Italia?

I festival dei presepi viventi si svolgono in regioni molto diverse, dal Sud al Centro Italia. Greccio si trova tra le colline della provincia di Rieti e richiama ogni anno circa 35.000 visitatori. Custonaci, in provincia di Trapani, nel 2023 ha superato i 20.000 ingressi, grazie anche alla suggestione delle sue grotte naturali. Matera, dichiarata Patrimonio Unesco, registra punte di oltre 60.000 presenze durante il periodo natalizio e mette in scena più di 200 figuranti.

Genga, nelle Marche, offre uno spettacolo unico tra le rocce delle Grotte di Frasassi, con un percorso di quasi 1 chilometro che nel 2023 ha coinvolto 300 figuranti e attirato più di 15.000 visitatori. Morcone, ai piedi del Matese, è celebre per la cura scenografica e la partecipazione attiva degli abitanti del borgo.

Quali tradizioni natalizie si possono scoprire nei borghi dei presepi?

Visitando questi borghi con tradizioni natalizie radicate, puoi scoprire molto più di una semplice rappresentazione della Natività. A Greccio, ad esempio, la rievocazione storica ripercorre fedelmente la prima messa di Natale celebrata da San Francesco, con la partecipazione dell’intera comunità. Durante i giorni dell’evento, le botteghe aprono le porte per offrire prodotti tipici come castagne e vino caldo.

Custonaci propone antichi mestieri, con artigiani che lavorano il pane, il ferro e la ceramica proprio come si faceva un tempo. Nei Sassi di Matera, oltre alle scene sacre, puoi assistere a canti gregoriani e degustare dolci tipici della Basilicata. Genga coinvolge oltre 300 figuranti e ripropone scene di vita quotidiana dell’epoca romana, tra pastori, mercanti e soldati.

Cosa rende unici i presepi viventi in questi borghi?

La vera unicità di questi presepi viventi in Italia risiede nella perfetta integrazione tra paesaggio, storia e partecipazione collettiva. A Greccio, il legame con San Francesco dona all’evento un profondo valore spirituale e culturale. Le grotte di Scurati a Custonaci creano una cornice naturale mozzafiato, con giochi di luce che esaltano ogni scena.

Matera, con i suoi antichi rioni scavati nella roccia, offre la sensazione di camminare davvero nella Betlemme di duemila anni fa. Genga si distingue per la grandezza e l’originalità del percorso, che si snoda tra pareti di roccia e scorci spettacolari. A Morcone, la maestria degli artigiani locali si riflette nella cura dei costumi e nelle ambientazioni, rendendo ogni angolo un quadro vivente.

Quali eventi natalizi accompagnano i presepi viventi nei diversi borghi?

Oltre alla rievocazione della Natività, ogni borgo propone una serie di eventi collaterali pensati per coinvolgere grandi e piccoli. A Greccio le rappresentazioni si tengono dal 24 dicembre al 6 gennaio, con spettacoli teatrali, mercatini artigianali e concerti di musica sacra. Custonaci organizza laboratori didattici per bambini, degustazioni di prodotti tipici e mostre fotografiche dedicate alle tradizioni locali.

Matera anima le sue piazze con spettacoli di luci, visite guidate e la tradizionale sfilata dei pastori. Genga, tra il 26 dicembre e il 6 gennaio, accoglie i visitatori con concerti, cori polifonici e bancarelle di prodotti marchigiani. A Morcone, il presepe vivente va in scena il 26 dicembre e il 6 gennaio, accompagnato da rappresentazioni teatrali e stand gastronomici dove assaggiare specialità locali.

Nell’edizione 2023, complessivamente, sono stati allestiti più di 60 presepi viventi in questi cinque borghi, coinvolgendo oltre 1.000 figuranti e attirando circa 150.000 visitatori. La varietà di eventi rende ogni esperienza diversa: puoi degustare vin brulé, ascoltare zampognari, partecipare a laboratori per bambini o scoprire antiche leggende tramandate di generazione in generazione.

In conclusione: perché visitare i borghi dei presepi viventi?

Scegliere di visitare i presepi viventi più suggestivi significa immergersi in un Natale autentico, dove storia, arte e tradizione si fondono in un’atmosfera da fiaba. Ogni borgo offre emozioni differenti, grazie a scenografie spettacolari, eventi per tutta la famiglia e la genuina ospitalità degli abitanti. Approfitta delle date di apertura tra dicembre e gennaio per vivere la magia dei borghi natalizi da visitare almeno una volta nella vita. Il ricordo di queste esperienze ti accompagnerà molto più a lungo rispetto a qualsiasi regalo sotto l’albero.