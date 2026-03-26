Questo paese laziale è così bello che sembra un set cinematografico

Calcata, arroccato su uno sperone di tufo che domina la Valle del Treja, è uno dei borghi del Lazio dove la natura incontra l’arte e l’architettura medievale. Passeggiare tra le sue stradine ti fa sentire in un set cinematografico: antiche case in pietra, scorci naturalistici mozzafiato e un silenzio fuori dal tempo. Non è un caso che Calcata sia spesso scelta come scenario per film e serie, grazie alla sua atmosfera unica che sembra sospesa tra realtà e fantasia.

Quali sono i paesaggi più suggestivi di questo paese laziale?

Calcata offre panorami che sembrano usciti da un quadro. Il borgo si erge a picco sulla gola del Treja, con una vista che si apre su boschi rigogliosi e formazioni rocciose di tufo. Nei giorni limpidi, la luce esalta i colori caldi delle case e il verde intenso della valle sottostante, creando un contrasto che lascia senza parole.

La natura qui regala scenari inediti: dal Ponte di Legno che collega il paese alla collina, puoi ammirare la valle e ascoltare solo il rumore del vento. Ogni stagione offre una palette diversa, dal giallo dei fiori primaverili al rosso dorato dell’autunno. Tutto questo fa di Calcata una delle località del Lazio più fotogeniche e amate dai viaggiatori in cerca di paesaggi “da cinema”.

Perché questo borgo è considerato un set cinematografico?

Calcata ha un’identità scenografica inconfondibile: stradine strette e lastricate, archi in pietra, case arroccate e scorci che sembrano costruiti apposta per la macchina da presa. Qui ogni angolo ha una storia da raccontare e ogni prospettiva sembra studiata per sorprendere.

Il borgo è anche un crocevia di artisti, musicisti e creativi che hanno contribuito a mantenerne vivo il fascino bohémien. Proprio per questo, registi e produttori scelgono Calcata per girare storie che vogliono emozionare. La combinazione tra natura, architettura antica e atmosfera “sospesa” lo rende uno dei terreni cinematografici nel Lazio più richiesti.

Quali film o serie sono stati girati in questo paese del Lazio?

Tra i paesi del Lazio da visitare per gli appassionati di cinema, Calcata spicca anche per alcune produzioni celebri. Qui sono state girate scene del film Amici miei – Atto II, dove il borgo diventa lo sfondo di avventure e gag indimenticabili.

Alcune produzioni televisive e cortometraggi hanno sfruttato i suoi scorci suggestivi per raccontare storie dal sapore magico o misterioso. La versatilità degli ambienti di Calcata permette di passare dal medioevo al fantasy senza cambiare location. Questa caratteristica ha portato il paese ad essere riconosciuto come uno dei luoghi più “cinematografici” della regione.

Non a caso, Calcata ha ricevuto una menzione speciale dal Touring Club Italiano per la sua unicità paesaggistica e la capacità di attrarre artisti e registi da ogni parte d’Italia.

Cosa vedere e fare per vivere l’atmosfera cinematografica?

Per assaporare appieno l’anima da set di Calcata, inizia il tuo percorso dalla Porta del Borgo, da cui si accede al dedalo di vicoli. Ogni strada offre scorci perfetti per una fotografia d’autore o una scena da film. Salendo verso la piazzetta principale, lasciati sorprendere dalle botteghe d’arte e dagli atelier che animano il paese.

Visita la Chiesa del Santissimo Nome di Gesù, con la sua facciata raccolta e l’interno intimo, spesso utilizzata come location per riprese suggestive.

Esplora il Belvedere, punto panoramico da cui puoi dominare tutta la Valle del Treja e sentirti protagonista di una storia senza tempo.

Partecipa a una delle rassegne artistiche o teatrali che animano il borgo, spesso frequentate da registi e attori.

Se ami la natura, il Parco Regionale Valle del Treja offre sentieri tra cascate, grotte e boschi che sembrano inventati per un fantasy. Non perderti il sentiero delle Cascate di Monte Gelato, uno dei luoghi più iconici per chi cerca i paesaggi del Lazio più spettacolari.

Calcata è anche meta di un turismo curioso e selezionato: ogni anno, il borgo accoglie circa il 20% in più di visitatori rispetto ai paesi limitrofi, attratti proprio dalla sua fama di “città del Lazio con scenari da film”.

In primavera e in autunno la luce radente, le ombre e i colori accesi regalano ai fotografi e agli amanti del cinema una tavolozza infinita di spunti creativi. Basta una passeggiata al tramonto per sentirsi parte di un racconto senza tempo, dove la realtà supera la fantasia.

Che tu sia appassionato di cinema, amante della natura o semplicemente in cerca di un luogo fuori dal comune, Calcata ti offre l’occasione di vivere, anche solo per un giorno, da vero protagonista.