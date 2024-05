Cucina in balcone con Ruben: Pasta e ceci

Ruben Bondi è un giovane talento della cucina italiana, nato a Roma il 2 luglio 1997. La sua popolarità è cresciuta grazie alla presenza sui social media e al programma televisivo “Cucina in balcone con Ruben” su Food Network, dove condivide le sue ricette con il pubblico. In uno degli episodi, Ruben presenta una rivisitazione del classico piatto italiano pasta e ceci.

La ricetta della pasta e ceci proposta da Ruben è caratterizzata da un tocco speciale che lo chef ama aggiungere ai suoi piatti. La preparazione è semplice e promette di stupire chiunque la assaggi. Il tempo di cottura è di soli 15 minuti, mentre il tempo totale per la preparazione è di 35 minuti. Si tratta di un primo piatto della tradizione italiana, che può essere realizzato con pochi ingredienti facilmente reperibili.

Per preparare la pasta e ceci secondo la ricetta di Ruben, occorre iniziare tritando finemente una cipolla e uno spicchio d’aglio. Successivamente, si devono soffriggere in padella insieme a un peperoncino e due alici. Aggiungere poi i ceci, il sale e un po’ d’acqua e lasciare cuocere per circa 5 minuti. Frullare metà dei ceci in un mixer ad immersione e aggiungere la crema ottenuta al composto in cottura. A questo punto, unire un rametto di rosmarino e degli spaghetti spezzati. Infine, completare con la scorza grattugiata di limone e un filo d’olio. Per la presentazione finale, è consigliato aggiungere una spolverata di paprica affumicata e un altro giro d’olio prima di servire.

Gli ingredienti necessari per la ricetta sono pochi e comuni: 200g di spaghetti, 250g di ceci, 1 limone, 1 cipolla, 1 spicchio d’aglio, 1 peperoncino, 20g di alici, 10g di paprica affumicata, olio, sale e rosmarino. Questa combinazione di ingredienti semplici si trasforma in un piatto ricco di sapore e dal profumo invitante, grazie alla creatività e alla maestria di Ruben in cucina.

Ruben Bondi ha conquistato il pubblico grazie alla sua capacità di reinventare i piatti tradizionali della cucina italiana, donando loro un tocco personale e originale. La sua passione per la cucina traspare in ogni preparazione, e la sua bravura è evidente sia nei dettagli delle ricette che nella presentazione dei piatti. La sua presenza sui social media e in televisione gli ha permesso di raggiungere un vasto pubblico e di diventare un punto di riferimento per gli appassionati di cucina di tutte le età.

In conclusione, Ruben Bondi si conferma come uno dei giovani talenti più promettenti della cucina italiana, grazie alla sua creatività, alla sua passione e alla sua capacità di coinvolgere il pubblico con ricette innovative e gustose. La sua reinterpretazione della pasta e ceci è solo uno degli esempi del suo talento culinario, che continua a conquistare sempre più estimatori. Con il suo programma televisivo e la sua presenza online, Ruben continua a ispirare e a deliziare gli amanti della buona cucina, dimostrando che la tradizione e l’innovazione possono convivere armoniosamente in ogni piatto.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

