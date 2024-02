Fatto in casa per voi: ciambellone integrale all’arancia

Per preparare un delizioso ciambellone all’arancia, iniziamo rompendo le uova in una ciotola e frullandole fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungiamo lo zucchero di canna e mescoliamo bene per farlo sciogliere completamente. Successivamente, grattugiamo la scorza di un’arancia e mescoliamo nuovamente per aggiungere un tocco di profumo e sapore al nostro dolce.

Dopo aver grattugiato la scorza, uniamo il succo di due arance: quello della frutta di cui abbiamo utilizzato la scorza e quello di un’altra arancia. È importante ottenere circa 150 ml di succo per garantire il giusto equilibrio di sapori. Mescoliamo bene il composto per assicurarci che tutti gli ingredienti si amalgamino perfettamente.

A questo punto, è il momento di aggiungere l’olio di semi di girasole e di incorporarlo al composto. Successivamente, aggiungiamo la farina integrale poco alla volta, continuando a mescolare energicamente per evitare la formazione di grumi. Infine, aggiungiamo il lievito per dolci per garantire una perfetta lievitazione al nostro ciambellone.

Una volta ottenuto un composto liscio e omogeneo, versiamolo in uno stampo a ciambella da 26 cm di diametro, precedentemente imburrato e infarinato per evitare che il dolce si attacchi durante la cottura. Cospargiamo la superficie del ciambellone con dello zucchero di canna per conferire una croccantezza irresistibile al dolce.

Inforniamo il ciambellone a 170°C in forno ventilato per circa 40 minuti, oppure a 180°C in forno statico per lo stesso tempo, fino a quando risulterà dorato e gonfio. Una volta cotto, togliamo il ciambellone dallo stampo ancora caldo e lo trasferiamo su un piatto da portata per servirlo in tutta la sua bontà.

Il ciambellone all’arancia è pronto per essere gustato in tutta la sua bontà e sofficità. Un dolce perfetto da servire a colazione o a merenda, da accompagnare con una tazza di tè o caffè per una pausa golosa e genuina. Seguendo passo dopo passo la ricetta, otterremo un dolce dal profumo avvolgente e dal sapore irresistibile, che conquisterà il palato di tutti gli amanti delle ricette fatte in casa. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria